대한정형외과 스포츠의학회 심포지엄 성료…종목별 팀닥터 사례 공유·진료 역량 향상

[스포츠조선 장종호 기자] 대한정형외과 스포츠의학회(회장 김진환)는 지난 19일 인제대학교 해운대백병원 대강당에서 '2026년 제4차 스포츠손상 심포지엄'을 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

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이번 심포지엄은 실제 스포츠 현장에서 팀닥터로서의 역량을 강화하는 세션으로 시작됐다. 종목에 따라 손상의 종류와 빈도가 다양하고 요구되는 진단과 처치가 다른 만큼, 이번 세션은 학회 참가자들의 현장 대응 및 진료 역량을 높이는데 큰 도움이 된 것으로 평가됐다.

특히 실제 부상 영상에서부터 진단 검사 결과와 치료 경과까지 이어지는 사례 발표는 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

수상 스포츠 세션에서는 전문 수영 선수에서 주로 발생하는 손상뿐만 아니라, 최근 인기를 끌고 있는 서핑, 패들 스포츠 등의 다양한 종목의 손상 사례와 치료가 논의됐다. 라켓 스포츠 세션에서는 강호석 국가대표 스쿼시팀 코치의 강연이 주목을 받았다. 현장 코치의 시각에서 바라보는 경기 특성의 분석과 부상 통계 등 실용적인 발표가 호응을 얻었다. 아울러 임상에서 즉각 적용 가능한 초음파 술기와 스포츠 테이핑 워크숍이 개최되어 회원들의 진료 역량 강화를 도모했다.

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대한정형외과 스포츠의학회 김진환 회장은 "처음으로 수도권을 벗어나 지방에서 심포지엄을 개최함으로써 스포츠의학 저변을 전국적으로 확대하려 노력했다"며 "이번 행사를 통해 학문적 발전은 물론 지역 간 학술 교류와 스포츠 손상 치료의 실제 역량을 한 단계 높일 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

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한편, 대한정형외과 스포츠의학회는 정형외과 스포츠 의학의 심도 있는 학술 교류는 물론 전문 선수와 아마추어 동호인을 대상으로 한 교육 활동을 활발히 전개하고 있다. 특히 공식 유튜브 채널을 통해 국민들에게 정확한 의학 정보를 알기 쉽게 전달하며 대중과의 소통에도 앞장서고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com