홍수에 휩쓸린 반려견, 10일 만에 귀가…"주인도 개도 함께 울었다"

반려견 '베닌'

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 홍수에 휩쓸려 실종됐던 반려견이 10일 만에 스스로 집을 찾아 돌아와 감동을 전하고 있다.

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봉황망 등 중국 매체들에 따르면 광시좡족자치구 바이써에 사는 루 모씨는 이달 초 갑작스러운 홍수로 반려견 '베닌'을 잃었다.

당시 거센 급류에 휩쓸린 베닌은 순식간에 모습을 감췄고, 루씨는 강변 일대를 수차례 수색했지만 끝내 흔적을 찾지 못했다.

시간이 흐르면서 희망을 잃어가던 루씨 앞에 기적 같은 일이 벌어졌다.

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실종된 지 꼭 10일이 지난 21일, 베닌이 스스로 집 앞까지 걸어 돌아온 것이다.

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3년 동안 함께 생활해 온 반려견과 다시 만난 루씨는 "오늘 베닌을 보는 순간 녀석도 울고 나도 울었다"며 "얼마나 멀리 떠내려갔는지조차 모르는데 결국 스스로 집을 찾아왔다"고 전했다.

홍수 속에서 살아 돌아온 베닌의 모습은 처참했다.

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몸무게는 원래 약 25㎏에서 절반 수준인 12㎏ 남짓으로 줄어 있었고, 온몸에는 크고 작은 상처가 남아 있었다.

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루씨는 "지난 10일 동안 얼마나 배가 고팠을지, 얼마나 지쳤을지, 또 얼마나 많은 위험을 견뎌냈을지 상상조차 할 수 없다"고 말했다.

베닌의 몸 상태를 걱정한 그는 한꺼번에 많은 음식을 먹이면 몸에 무리가 갈 수 있다고 판단해 죽 형태의 쌀죽과 고기를 조금씩 나눠 먹이며 회복을 돕고 있다.

사연이 알려지자 현지 온라인에는 감동적인 반응을 쏟아냈다.

네티즌들은 "집을 포기하지 않은 충성심이 놀랍다", "길을 잃고도 귀가한 뛰어난 본능과 지능에 감탄한다", "반려견의 생존 의지가 기적을 만들었다"는 댓글을 남겼다.

전문가들은 개가 후각과 지형 감각, 주변 환경에 대한 기억 등을 이용해 장거리에서도 집을 찾아오는 사례가 드물게 보고되고 있지만, 홍수에 휩쓸린 뒤 10일 만에 스스로 귀가한 사례는 매우 이례적이라고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com