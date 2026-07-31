야생 곰이 관광객 다리 '덥석'…"꼼짝할 수 없었다"

사진출처=데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 루마니아의 유명 산악 관광도로에서 야생 곰이 관광객의 다리를 물어뜯는 아찔한 장면이 포착됐다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 27일(현지시각) 루마니아 카르파티아 산맥을 가로지르는 명소인 트란스퍼거러샨 도로변에 서 있던 한 남성 관광객을 향해 숲속에서 갑자기 야생 곰 한 마리가 뛰어나왔다. 해당 영상은 차량에서 촬영됐는데, 곰이 남성에게 다가가 다리를 냄새 맡은 뒤 입으로 물어보는 모습이 고스란히 담겼다.

관광객은 극도의 긴장감 속에서도 몸을 거의 움직이지 않은 채 그대로 서 있었다. 잠시 뒤 뒤에 있던 차량이 곰을 쫓기 위해 가까이 접근했지만, 곰은 달아나지 않았다.

오히려 곰은 몸을 일으킨 뒤 남성을 향해 달려들었고, 그제야 그는 전력으로 도망쳐 차량 안으로 몸을 피했다.

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영상은 SNS를 통해 빠르게 확산되며 다양한 반응을 불러일으켰다.

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일부 네티즌들은 관광객이 휴대전화를 보고 있어 곰이 다가오는 사실조차 알아채지 못했던 것 아니냐고 추측했다.

반면 움직이지 않았던 행동이 오히려 생명을 구했을 것이라는 의견도 있었다.

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한 네티즌은 "처음부터 달아났다면 곰의 추격 본능을 자극했을 가능성이 크다"며 "침착하게 움직이지 않은 것이 가장 현명한 대응이었다"고 주장했다.

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또 다른 네티즌은 영상을 촬영한 차량 운전자가 초반에 경적을 울리거나 관광객에게 위험을 알리지 않은 점을 지적하며 아쉬움을 나타냈다.

한편 트란스퍼거러샨 도로는 야생 곰을 가까이에서 볼 수 있는 관광 명소로 유명하지만, 일부 관광객들이 곰에게 먹이를 주거나 지나치게 가까이 접근하는 일이 반복되면서 크고 작은 사고가 끊이지 않고 있다.

루마니아 당국은 최근 야생 곰이 사람에게 점차 익숙해지면서 관련 사고가 증가하고 있다며 관광객들에게 곰에게 먹이를 주거나 가까이 접근하지 말 것을 거듭 당부하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com