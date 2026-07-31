"담배 안 피우는데…" 여성 폐암 환자 증가 이유는?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 매년 8월 1일 '세계 폐암의 날(World Lung Cancer Day)'이다.

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폐암의 가장 큰 원인은 흡연이다. 환자의 85%는 흡연과 관련이 있는 것으로 알려져 있다.

흡연으로 인한 폐손상은 표준 폐암 수술을 해도 다른 종양보다 장기생존율을 떨어지게 하기도 한다. 하지만 폐암은 비흡연자에게서도 발생할 수 있고, 특히 최근 여성 폐암 환자의 비율이 증가 추세인데 이들 대부분은 비흡연자로, 간접흡연, 미세먼지, 조리환경, 유전자 돌연변이 등이 원인으로 추정되고 있다.

가톨릭대학교 서울성모병원 심장혈관흉부외과 김영두 교수는 "과거에는 폐암이 발견되면 진행된 상태에서 수술이나 항암치료를 시작하는 경우가 많았지만, 최근에는 저선량 CT 검사의 확대로 초기 폐암을 발견하는 사례가 크게 늘면서 치료 패러다임도 빠르게 변화하고 있다. 폐암 치료는 단순히 암을 제거하는 것을 넘어 환자의 폐 기능과 삶의 질까지 함께 고려하는 정밀 맞춤 치료 시대로 접어들고 있다"고 설명했다.

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폐암 수술 분야에서 가장 큰 변화 중 하나는 최소침습수술이 표준 치료로 자리 잡았다는 점이다.

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흉강경과 로봇을 이용한 최소침습수술은 개흉술에 비해 통증이 적고 회복이 빠르며, 종양학적 치료 성적 역시 충분히 검증됐다. 현재 세계 폐암 수술의 새로운 흐름은 초기 폐암에서 폐 전체 엽을 절제하는 폐엽절제술뿐 아니라 폐의 일부만 절제하는 구역절제술과 같은 축소수술이 표준 치료로 인정받고 있다는 점이다.

김영두 교수는 "특히 간유리결절을 포함한 초기 1기 폐암에서는 적절한 환자를 선별할 경우 폐 기능을 최대한 보존하면서도 폐엽절제술에 뒤지지 않는 치료 성적을 기대할 수 있다는 연구 결과들이 잇따라 발표되고 있다"고 전했다.

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최소침습수술도 계속 진화하고 있다. 개흉술에서 다공식 흉강경, 단일공 흉강경을 거쳐 로봇수술까지 발전하면서 수술의 정밀성과 안전성은 더욱 향상되고 있다. 로봇수술은 아직 모든 환자에게 적용되는 표준 치료는 아니지만, 섬세한 박리와 정밀한 봉합이 필요한 상황에서 장점을 보이고 있으며, 향후 더 발전된 단일공 로봇수술 시스템이 보급되면 폐암 수술에서도 활용이 더욱 확대될 것으로 예상된다.

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폐암 치료 성적을 향상시키는 또 다른 변화는 수술과 약물치료의 유기적인 결합이다.

최근에는 진행성 폐암에서도 수술 전에 면역항암제나 표적치료제를 활용하는 선행치료를 시행한 뒤 수술을 진행해 재발 위험을 낮추고 생존율을 높이는 치료 전략이 확대되고 있다. 또한 수술 후에도 유전자 변이에 따라 표적치료제를 사용하는 맞춤형 보조치료가 시행되면서 과거보다 완치 가능성이 더욱 높아지고 있다.

저선량 CT 검사의 확대는 폐암 치료의 흐름 자체를 바꾸고 있다.

흡연자는 물론 비흡연 여성에서도 증상이 나타나기 전에 작은 폐암을 발견하는 사례가 증가하고 있으며, 조기에 수술을 받아 완치되는 환자도 꾸준히 늘고 있다. 특히 비흡연 여성의 폐암은 기침이나 객혈 같은 증상이 거의 없어 건강검진에서 우연히 발견되는 경우가 적지 않다. 따라서 흡연 여부와 관계없이 검진을 통해 조기에 발견하는 것이 무엇보다 중요하다.

조기 폐암이라고 해서 모두 같은 치료를 받는 것은 아니다. 종양의 크기와 위치, 영상 소견, 환자의 연령과 폐 기능, 동반 질환 등을 종합적으로 고려해 폐엽절제술과 구역절제술, 쐐기절제술 가운데 가장 적합한 수술 방법을 선택해야 한다. 김영두 교수는 "특히 구역절제술은 해부학적 구조를 정확하게 이해해야 하는 고난도 수술인 만큼 풍부한 경험을 갖춘 의료진과 다학제 진료 시스템이 중요하다"고 전했다.

폐암은 수술 자체보다도 환자마다 가장 적절한 치료 시점을 결정하는 과정이 더욱 중요할 때가 많다.

최근에는 선행 면역항암치료 후 수술을 시행하는 환자가 증가하면서 섬유화와 유착이 심한 상태에서도 안전하게 최소침습수술을 시행해야 하는 경우가 늘고 있다.

반대로 고령 환자의 작은 간유리결절처럼 서둘러 수술하기보다 병변의 성장 속도를 면밀히 관찰하며 최적의 치료 시기를 결정해야 하는 상황도 있다. 결국 폐암 치료는 하나의 정답이 있는 것이 아니라 환자 개개인에게 가장 적합한 치료 전략을 세우는 과정이다.

폐암 수술을 앞둔 환자라면 병원을 선택할 때 수술 방법만 볼 것이 아니라 다학제 협진 시스템이 잘 갖춰져 있는지, 최소침습수술과 축소수술을 환자 상태에 맞게 시행할 수 있는지, 충분한 수술 경험을 갖추고 있는지 등을 함께 확인하는 것이 도움이 된다.

심장혈관흉부외과뿐 아니라 호흡기내과, 종양내과, 영상의학과, 병리과 등 여러 분야의 전문의가 함께 치료 계획을 세우는 시스템은 치료 성적 향상에 중요한 역할을 한다.

김영두 교수는 "폐암은 여전히 두려운 질환이지만 더 이상 불치병만은 아니다. 조기에 발견하면 수술만으로 완치를 기대할 수 있으며, 진행성 폐암도 수술과 면역항암제, 표적치료제를 적절히 결합한 맞춤 치료를 통해 생존율이 꾸준히 향상되고 있다"면서 "가장 중요한 것은 증상이 생길 때까지 기다리지 않는 것이다. 정기적인 검진과 정확한 진단, 그리고 환자에게 가장 적합한 치료 전략이 폐암 극복의 첫걸음이다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com