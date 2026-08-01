경륜, 7월 31일~8월 2일 무료입장…광복절 연휴 특별 운영

광명스피돔에서 특선급 선수들이 경합을 벌이고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 여름 휴가철을 맞아 무료입장 행사와 광복절 연휴 특별 운영 등 다양한 고객 프로그램을 마련했다고 밝혔다.

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먼저 7월 31일부터 8월 2일까지 사흘간 광명스피돔을 비롯한 전국 모든 영업장에서 스피드온 회원을 대상으로 무료입장 행사를 진행한다. 여름 휴가철 고객 편의 증진을 위해 마련된 행사로, 스피드온 회원은 전국 모든 영업장을 무료로 이용할 수 있다. 행사 기간에는 각 영업장에서 다양한 고객 이벤트도 함께 열린다.

광복절 연휴에는 특별 운영도 실시한다. 8월 14일부터 17일까지 광복절과 대체공휴일을 포함해 나흘 연속 경륜을 개최한다. 평소 금요일부터 일요일까지 운영되는 경륜이 이번 연휴에는 월요일까지 이어져 연휴 기간에도 경주를 즐길 수 있다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "여름 휴가철과 광복절 연휴를 맞아 고객 감사의 의미를 담아 무료입장과 특별 운영을 준비했다"며 "앞으로도 고객 편의를 높일 수 있는 다양한 서비스와 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com