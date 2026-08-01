광명스피돔, 여름방학 맞아 어린이 문화교실 '상상라운지' 운영

Advertisement

Advertisement

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 여름방학을 맞아 8월 한 달간 광명스피돔에서 어린이 문화교실 '상상라운지'를 운영한다고 밝혔다.

Advertisement

'상상라운지'는 구연동화와 창의 체험을 결합한 참여형 문화프로그램으로, 8월 매주 토요일 총 5회 진행된다. 프로그램은 1일 '모래를 파다 보면', 8일 '당신의 빛', 15일 '태극기는 참 쉽다', 22일 '더위 타는 감자 할멈', 29일 '꿈꾸는 돌멩이'를 주제로 운영된다.

매주 토요일 오후 1시부터 4시까지 총 4회차로 진행되며, 참여 대상은 5~9세 어린이다. 5~7세 어린이는 보호자와 분리가 가능한 경우 참여할 수 있다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "구연동화와 만들기 체험을 통해 어린이들이 상상력과 창의력을 키우고, 가족이 함께 여름방학의 즐거운 추억을 만들 수 있도록 프로그램을 마련했다"고 말했다.

Advertisement

한편 경륜경정총괄본부는 광명스피돔과 미사경정공원에서 어린이 문화교실과 숲 체험 등 다양한 문화·체육·사회공헌 프로그램을 운영하며 시민이 함께하는 복합문화공간 조성에 힘쓰고 있다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com