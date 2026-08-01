[경마] 한국마사회, 폭염 대응 총력…혹서기 휴장·야간경마 시행

우희종 회장이 경마 관계자들에게 차를 전달하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)가 기록적인 무더위로부터 경주마와 경마관계자의 건강과 안전을 보호하기 위해 현장 중심의 혹서기 대응에 나섰다. 새벽 조교 현장 점검을 비롯해 혹서기 휴장과 야간경마 시행, 경주 준비시간 조정 등 여름철 안전관리 대책을 추진한다.

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우희종 한국마사회장은 지난 23일 렛츠런파크 서울을 찾아 경주로 정지작업과 새벽 조교 진행 상황을 살피고, 이른 시간부터 경주마 훈련과 관리에 힘쓰는 조교사와 말관리사들에게 커피를 전달하며 현장의 애로사항을 들었다.

이어 서울조교사협회에서 서범석 서울조교사협회장, 김용근 기수협회장, 이찬웅 마필관리사노동조합위원장 등과 차담회를 열고 폭염 속 새벽 조교 운영 현황과 경주마·경마관계자의 건강 보호 방안을 논의했다. 우 회장은 기온과 습도 등 기상 여건에 따라 조교 시간을 탄력적으로 운영하고 충분한 휴식과 수분 섭취가 이뤄질 수 있도록 각별히 신경 써달라고 당부했다.

우 회장은 "무더운 날씨에도 경주마의 건강과 안전한 경마 시행을 위해 이른 새벽부터 현장을 지키는 모든 경마관계자 여러분께 감사드린다"며 "기후변화로 폭염이 일상화되고 있는 만큼 현장의 목소리를 바탕으로 사람과 말이 모두 안전하게 활동할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

우희종 회장이 경마 관계자들과 새벽 조교 현장을 점검하고 있다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회는 혹서기 경주마와 경마관계자의 안전을 고려해 오는 31일부터 8월 2일까지 사흘간 렛츠런파크 서울·부산경남·제주를 동시에 휴장한다. 이 기간에는 경마가 시행되지 않으며 관련 시설 운영도 중단된다.

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경마는 8월 7일부터 재개되며, 이날부터 9월 6일까지 약 5주간 매주 금요일과 토요일에 야간경마가 열린다. 한낮의 고온에 노출되는 시간을 줄여 경주마와 관계자를 보호하고, 고객에게는 무더위를 피해 경마를 관람할 수 있는 기회를 제공한다는 취지다. 8월 17일에는 렛츠런파크 서울과 제주에서 공휴일 월요경마가 시행돼 서울 11개, 제주 5개 경주가 진행될 예정이다.

렛츠런파크 서울 전경. 사진제공=한국마사회

이와 함께 경주마와 경마관계자의 고온 노출을 줄이기 위해 경주 진행 기준도 8월 30일까지 한시적으로 조정한다. 경주마의 예시장 입장과 경주로 출장 시각을 각각 5분과 2분 늦추고, 기수가 예시장에 나가지 않고 지하마도에서 기승할 수 있는 기준도 기존 경주 간격 25분에서 30분으로 확대한다. 야간경마 시행과 함께 경주 전 준비시간까지 조정함으로써 경주마의 고온 노출을 최소화하고, 기수와 관계자에게 충분한 휴식과 수분 섭취 시간을 보장한다는 방침이다.

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한국마사회 관계자는 "폭염은 경주마뿐 아니라 기수와 말관리사 등 경마관계자의 건강과 안전에도 직접적인 영향을 줄 수 있다"며 "이번 혹서기 휴장과 야간경마, 경주 진행 기준 조정을 통해 안전사고를 예방하는 한편, 기온과 현장 상황을 면밀히 살펴 기후변화에 대응할 수 있도록 관련 제도를 지속적으로 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com