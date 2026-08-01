[경마] 한국마사회, 경마지원직 187명 공개채용…내달 5일까지 접수

한국마사회 본관. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 경마 시행을 지원하는 무기계약직인 '경마지원직' 187명을 공개 채용한다고 30일 밝혔다. 원서 접수는 오는 8월 5일 오후 6시까지 한국마사회 채용 홈페이지에서 진행된다.

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모집 분야는 발매직 6명, 진행직 177명, 고객구호직 4명 등 3개 분야다. 합격자는 렛츠런파크 서울과 수도권 사업장, 광주·천안지사, 장수목장 등에서 근무하게 된다.

경마지원직은 구매권 발급과 고객지원, 고객구호 등 경마 시행에 필요한 업무를 담당한다. 주 2일, 총 15시간 근무하는 무기계약직으로 4대 보험과 주휴수당, 연차휴가 등이 제공된다.

지원 자격은 만 19세 이상, 만 60세 미만이다. 학력과 성별, 전공에 따른 제한은 없다. 한국마사회는 입사지원서와 면접 과정에서 출신 학교와 가족관계 등 직무와 무관한 정보를 배제하는 블라인드 채용 방식을 적용해 선발 과정의 공정성을 높일 방침이다.

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사회형평적 채용을 확대하기 위해 진행직 모집 인원 가운데 10명은 보훈 대상자 제한경쟁으로 선발한다. 고객구호직은 업무 특성을 고려해 응급구조사 1·2급 또는 간호사 자격증 소지자만 지원할 수 있다.

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전형은 서류와 면접 순으로 진행된다. 수도권 사업장 지원자는 경기 과천시 한국마사회 본사에서 면접을 치른다. 지방 사업장 지원자는 장수목장과 광주·천안지사 등 지원한 사업장에서 면접에 참여할 수 있다.

채용 일정과 지원 자격 등 자세한 내용은 한국마사회 채용 홈페이지와 공공기관 채용정보시스템 '잡알리오'에서 확인할 수 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com