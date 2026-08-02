중국 관광객 가파른 증가세…신세계면세점 X 화해, K-뷰티 제안 '신발견TV - 여름휴가 편' 선보여

◇신세계면세점이 뷰티 플랫폼 화해와 함께 제작한 '신발견TV - 여름휴가 편'. 이미지 제공=신세계면세점

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문화체육관광부에 따르면 지난 6월 방한 외국인 관광객은 199만3128명으로 지난해 같은 달보다 23.1% 증가했다.

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특히 중국 관광객의 경우 지난해(47만7052명)보다 36.2% 늘어난 64만9582명으로 가파른 증가세를 보였다.

이러한 중국 관광객 증가에 발맞춰 신세계면세점이 뷰티 플랫폼 화해와 함께 제작한 '신발견TV - 여름휴가 편'을 SNS 채널에서 선보였다.

'신발견TV'는 중국 고객에게 쇼핑과 여행 정보를 전달하는 신세계면세점의 대표 디지털 콘텐츠 시리즈로, 이번 화해 편은 102번째 에피소드다. 신세계면세점은 화해와 함께 총 5편의 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다. 해당 콘텐츠는 웨이보, 샤오홍슈, 도우인, 빌리빌리, 위챗 등 누적 팔로워 약 500만 명을 보유한 신세계면세점의 중국 주요 SNS 채널을 비롯해 인스타그램 등 글로벌 SNS 채널에서도 확인할 수 있다.

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영상은 신세계면세점 명동점 10층에 마련된 '화해X신세계면세점' 특별 쇼케이스와 각 브랜드 매장 전경을 비롯해 주요 제품의 사용법과 특징을 상세히 소개하는 방식으로 구성됐다. 여행 중 겪을 수 있는 자외선 노출과 피부 자극, 메이크업 지속력 등의 고민을 고려해 선케어, 진정·쿨링, 메이크업, 셀프 케어, 향수 등 5가지 테마별로 화해가 엄선한 K-인디 뷰티 브랜드를 제안한다. 메디큐브, 비디비치, 궁중비책, 아비브, 핑크원더, 포트레, 이오에이, 벨벳바니 등 총 8개 브랜드 제품이 소개되는데, 제품을 직접 사용하며 제형과 발림성, 사용감 등 중국 고객들이 구매 전 가장 궁금해하는 정보를 전달한다. 또한 제품별 특징과 함께 구매 시 받을 수 있는 사은품 혜택도 소개했다.

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신세계면세점 관계자는 "한국을 찾는 중국 관광객들이 여행 중 꼭 필요한 K-뷰티 제품을 보다 쉽고 편리하게 선택할 수 있도록 이번 콘텐츠를 기획했다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com