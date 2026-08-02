"MZ '소장 욕구·팬덤' 공략"…카드업계, 치열한 캐릭터 플레이트 경쟁

인기 캐릭터·웹툰·게임 IP를 활용한 카드가 늘고 있다.

Advertisement

맞춤형 혜택과 결합해 MZ세대 등 특정 타깃을 공략하는 것이 주요 목적이다. 팬덤을 흡수하는 효과도 톡톡히 누릴 수 있다는 장점도 있다.

특히 실물카드 사용이 줄어든 상황에서, 소장 욕구를 자극해 신규 발급을 유도하는 마케팅에 적합하다는 평가다.

이에 따라 카드사들은 라이선스 비용을 감수하더라도 차별화 효과가 있는 캐릭터 카드를 마케팅 수단으로 적극 활용하고 있다.

◇'캐치! 티니핑' 디자인 카드 2종. 사진제공= KB국민카드

Advertisement

Advertisement

Advertisement

KB국민카드는 SAMG엔터의 대표 콘텐츠 IP인 '캐치! 티니핑'을 적용한 디자인 카드 2종을 새롭게 선보였다.

Advertisement

이번 디자인은 'KB국민 트래블러스 체크카드'와 'KB 스타틴즈카드'에 적용되는데, 기존 카드 서비스와 혜택은 그대로 유지하면서, '캐치! 티니핑' 캐릭터들의 모습을 담은 '하츄로운 생활' 아트워크를 활용한 감각적인 카드 디자인을 더해 소장가치를 높였다. 'KB국민 트래블러스 체크카드' 디자인은 날씨 요정 티니핑과 함께 떠나는 여행을 콘셉트로 여행의 기대감과 특별한 순간을 담아냈고, 'KB 스타틴즈카드'는 티니핑과 함께하는 일상 속 특별한 순간을 주제로 밝고 친근한 분위기를 표현해 청소년 고객들이 공감할 수 있는 디자인으로 완성했다.

◇'넥슨 현대카드 Edition2 넥슨팩'. 사진제공=현대카드

현대카드는 '넥슨 현대카드 Edition2 넥슨팩'의 한정판 플레이트를 내놨다.

Advertisement

네오플이 개발하고 넥슨에서 서비스하고 있는 온라인 액션 게임 '던전앤파이터'를 모티브로 만들어졌다. 2005년에 처음 출시된 던전앤파이터는 오랜 팬덤을 보유하고 있다.

Advertisement

한정판 플레이트는 총 2종으로, 던전앤파이터 제10사도 캐릭터 '미카엘라'를 대표 이미지로 활용해 위트 있는 그래픽으로 재해석한 '코지(Cozy)'와 미카엘라의 원화와 홀로그램 효과로 강렬한 에너지와 세계관을 표현한 '퓨리(Fury)'이다. 9월17일까지 한정적으로 발급 가능하며, 한정판 플레이트 출시 기념 프로모션도 진행한다. 사용금액 5만원을 달성하면 5만 '넥슨 현대카드 포인트2'를 제공하고, 25만원을 추가 결제해 총 30만원을 사용하고 적정 레벨 던전을 10회 클리어 하면 15만 포인트와 10만원 상당의 아이템을 받을 수 있다. 제공되는 아이템은 고대의 황금 증폭서, 100프로 +10 장비 증폭권, 교환불가 클론 레어 아바타 풀세트 상자, 계정귀속 찬란한 엠블렘 풀세트 상자 그리고 계정귀속 프리미엄 플래티넘 엠블렘 선택 상자다.

◇산리오캐릭터즈 한교동 티머니카드. 사진제공=티머니

㈜티머니는 최근 산리오의 캐릭터 한교동과 협업한 '산리오캐릭터즈 한교동 티머니카드'를 출시했다.

한교동은 따뜻한 감성과 독특한 매력으로 최근 2026 산리오 캐릭터 대상에서 한국 순위 3위를 차지할 정도로 주목받고 있다. 이번 카드는 GS25와 세븐일레븐에서 채널별 독점 디자인으로 만나볼 수 있는데, GS25는 직접 인쇄 디자인한 피자, 블루 2종, 세븐일레븐은 글리터펄로 반짝이는 스위츠와 음악 2종을 각각 독점 출시한다. L자 카드 홀더가 세트로 구성됐다.

업계 관계자는 "카드사들이 혜택 경쟁뿐 아니라 브랜드 경험에 집중하면서, 고객과의 감성적 유대와 브랜드 충성도를 높이는 캐릭터 디자인 마케팅이 더욱 주목받고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com