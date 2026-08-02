7주 앞으로 다가온 '2026 아이치·나고야 아시안게임'…국가대표 응원 이벤트·프로모션 봇물

2026 아이치·나고야 아시안게임 개막이 성큼 다가왔다.

Advertisement

9월 19일 개막하는 이번 대회를 앞두고 무더위 속에 훈련 중인 국가대표팀을 응원하는 이벤트와 관련 프로모션이 잇따라 진행 중이다.

◇현대백화점 목동점 '다시 뜨거워질 우리의 시간' 팝업스토어. 사진제공=현대백화점

Advertisement

Advertisement

현대백화점은 대한민국농구협회와 함께 오는 9일까지 목동점 7층 보타닉 하우스에서 '다시 뜨거워질 우리의 시간' 팝업스토어를 진행한다.

대한민국 농구 국가대표팀의 공식 유니폼을 오프라인 최초로 선보이며, 응원 타올, 엽서 세트, 머플러 등 다양한 응원 굿즈들을 판매한다. 또한, 2일엔 여자 농구 국가대표 선수단과 3x3 남자 선수단이 방문해 팬 사인회를 진행하고, 고객 참여 슈팅 대결 등 다양한 체험 콘텐츠도 진행한다.

◇아시안게임 D-50 앞두고 진천 국가대표 선수촌에 국가대표 선수 사기 진작을 위한 부스를 마련한 배달의민족. 사진제공=배달의민족

Advertisement

배달의민족(이하 배민)은 충북 진천 국가대표선수촌을 찾아 응원 이벤트를 진행했다.

Advertisement

지난달 30일 진천 국가대표선수촌을 찾아 부스를 마련하고, 배민B마트 PB '배민이지'의 대표 스낵인 초코링, 팝콘, 새우칩을 비롯해 아메리카노, 탄산수 등의 음료를 국가대표 선수단에 제공했다. 또 부스 운영과 함께 경품 이벤트를 열어 배민상품권과 배민 굿즈도 증정했다. 이번 행사에는 국가대표 선수와 스태프들을 비롯해 1000여 명이 참여해 치열한 훈련 속에서 모처럼 즐거움과 웃음을 나누는 시간을 가졌다. 윤석준 우아한형제들 브랜드커뮤니케이션전략부문 총괄사장은 "올 가을 대한민국을 대표해 아시안게임에서 활약할 선수들에게 작은 힘을 보태고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "선수들이 부상 없이 갈고 닦은 기량을 마음껏 발휘하기를 힘껏 응원하겠다"고 말했다.

◇세라젬이 진천 국가대표선수촌 역도관에 설치한 헬스케어 제품. 사진제공=세라젬

세라젬은 최근 역도 국가대표 선수단의 경기력 향상과 컨디션 관리를 돕기 위해 진천 국가대표선수촌 역도관에 헬스케어 가전을 후원했다.

Advertisement

역도는 남성 기준으로 봉만 20kg에 달하는 등 약 200kg가량의 무거운 역기를 코어근육 등을 통해 머리 위로 들어올리고 지탱해야 하기 때문에 척추에 무리가 많이 가는 스포츠로 알려졌다.

Advertisement

세라젬은 이번 후원을 통해 진천 국가대표선수촌 역도관에 척추 관리 의료기기 마스터 V7과 프리미엄 안마의자 파우제 M6 등으로 구성된 세라젬 챔피언스 리버커리 라운지를 조성했다. 세라젬 관계자는 "종목 특성 상 척추나 허리에 긴장된 상황이 많아, 훈련 후 척추 관리와 근육 이완, 회복 과정이 중요한 역도 선수들에게 세라젬 헬스케어 제품이 도움이 되길 바란다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com