정의선 회장, 튀르키예서 아이오닉3 양산 점검…유럽 소형 전기차 공략

사진제공=현대차그룹

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정의선 현대자동차그룹 회장이 유럽 전략형 소형 전기차 '아이오닉 3'의 양산을 앞두고 튀르키예 생산 현장을 점검했다.

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2일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 지난달 30일(현지시간) 튀르키예 이즈미트에 있는 현대차 공장을 방문해 아이오닉 3 생산라인을 둘러보고 현지 생산·판매 전략을 논의했다.

아이오닉 3는 현대차가 유럽 시장에 처음 선보이는 B세그먼트 전기차다. 이달 중순부터 튀르키예 공장에서 양산에 들어가 하반기 유럽 각국에 순차적으로 출시된다. 현대차는 내년부터 연간 4만대 이상 판매한다는 목표다.

튀르키예 공장은 지난해 아이오닉 3 생산라인을 구축하고 올해 5월부터 시험 생산을 진행해 왔다. 정 회장은 차체 생산부터 의장 공정까지 양산 준비 상황을 살피고 초기 품질 확보를 주문했다.

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정 회장은 "양산 초기부터 품질을 최우선에 두고 고객의 기대를 넘어서는 완성도로 시장 경쟁력을 높여야 한다"며 "특히 안전에 대해서는 유럽에서 최고의 차량으로 인정받을 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

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이어 현대모비스 배터리시스템어셈블리(BSA) 공장을 찾아 아이오닉 3에 탑재되는 배터리 시스템의 생산 과정도 점검했다.

아이오닉 3는 현대차 전기차 전용 브랜드 아이오닉의 최신 모델로, 유럽의 도로와 주행 환경을 고려한 소형 해치백 형태로 개발됐다. 공기역학적 효율과 실내 공간을 함께 고려한 '에어로 해치' 디자인과 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 적용했다.

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유럽에서 판매되는 현대차 모델 가운데 처음으로 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'를 탑재하고, 첨단 운전자 보조 시스템인 현대 스마트센스도 적용했다.

사진제공=현대차그룹

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현대차는 그동안 인스터와 코나 일렉트릭, 아이오닉 5·6·9 등을 통해 유럽 전기차 라인업을 확대해 왔다. 아이오닉 3를 추가해 상대적으로 수요 기반이 두꺼운 B세그먼트 시장을 공략한다는 계획이다.

B세그먼트는 유럽 전체 자동차 수요의 약 15%를 차지한다. 이 시장에서 전기차 비중은 현재 약 14%에서 2030년 33%, 2035년 65%까지 높아질 것으로 전망된다. 폭스바겐을 비롯한 유럽 완성차 업체들도 소형 전기차 출시를 확대하고 있다.

아이오닉 3 생산을 맡은 튀르키예 공장은 1997년 가동을 시작한 현대차의 가장 오래된 해외 생산 거점이다. 그동안 엑센트와 그레이스, 스타렉스, 매트릭스, i10 등을 생산했으며 현재는 i20과 베이온을 양산하고 있다.

연간 생산능력은 약 20만대로 누적 생산량은 약 340만대다. 아이오닉 3는 이 공장에서 생산되는 첫 전기차로, 현대차는 향후 현지 전기차 생산을 단계적으로 확대할 방침이다.

사진제공=현대차그룹

정 회장은 현지 임직원들에게 "지난 30년간 거둔 성과를 기반으로 더 성장할 수 있도록 새로운 시대의 변화에 맞춰 일하는 방식을 변화시켜야 한다"며 생산과 품질, 판매 전 부문에서 혁신과 경쟁력 강화를 당부했다.

현대차는 지난해 튀르키예 시장에서 전년보다 6.7% 증가한 6만7120대를 판매했다. 올해 상반기 판매량도 3만1630대로 전년 동기 대비 2.3% 늘었다.

현대차그룹은 현지 생산 투자와 함께 장학·교육 및 재난 복구 사업도 진행하고 있다. 2022년부터 매년 대학생과 고등학생 400명에게 장학금을 지급했으며 누적 지원액은 120만유로다.

2023년 튀르키예·시리아 대지진 당시에는 복구 성금 200만달러와 80만유로 규모의 구호 장비·생필품 등을 지원했다. 수도 앙카라의 한국공원 노후 시설을 정비하고 한국식 팔각정인 '우정의 집'을 건립하는 개선 사업도 추진했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com