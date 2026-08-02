'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'에 BMW 뜬다…iX3·5시리즈 등장

BMW가 영화 '스파이더맨 브랜드 뉴 데이에서' 더 뉴 BMW iX3 및 BMW 5시리즈를 선보였다. 사진제공=BMW코리아

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영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'에서 BMW의 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '더 뉴 BMW iX3'와 'BMW 5시리즈 세단'을 만나볼 수 있다.

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BMW는 글로벌 영화 프랜차이즈 스파이더맨과 협업해 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'에 주요 차량을 지원했다고 2일 밝혔다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 톰 홀랜드가 주연을 맡은 스파이더맨 시리즈의 네 번째 작품이다. 국내에서 누적 관객 2200만명 이상을 동원한 이른바 '톰스파' 시리즈가 전작 이후 5년 만에 내놓은 신작이다. 지난달 29일 북미보다 먼저 국내에서 개봉했다.

영화에는 더 뉴 BMW iX3와 BMW 5시리즈 세단이 등장해 극의 전개와 자연스럽게 어우러진다. 특히 더 뉴 BMW iX3는 BMW의 차세대 전동화 전략인 '노이어 클라쎄'의 첫 번째 양산 모델이다.

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BMW는 새로운 시작을 뜻하는 영화의 부제 '브랜드 뉴 데이'와 회사의 새로운 전동화 시대를 상징하는 iX3의 방향성이 맞닿아 있다고 설명했다.

사진제공=BMW코리아

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더 뉴 BMW iX3와 BMW 5시리즈에는 BMW 파노라믹 디스플레이와 첨단 운전자 보조 시스템 등 최신 기술이 적용됐다. 영화에서도 BMW 특유의 주행 성능과 미래 기술을 보여줄 예정이다.

BMW는 영화 개봉을 기념해 차량 인포테인먼트 시스템에서 감상할 수 있는 '스파이더맨 애니메이션'도 한시적으로 제공한다.

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차량 시동 후 컨트롤 디스플레이에 표시되는 기념 배너를 선택하면 화면 전체에 스파이더맨 애니메이션이 재생된다. 영화 분위기를 담은 배경음악과 앰비언트 라이트 조명 효과도 함께 작동한다.

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해당 콘텐츠는 BMW 오퍼레이팅 시스템 7 이상을 탑재하고 관련 사양을 갖춘 차량에서 이용할 수 있다. 제공 기간은 오는 10일까지다.

한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 모두에게 잊힌 피터 파커 앞에 그의 정체를 기억하는 의문의 적이 나타나면서 소중한 사람들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 이야기를 그린 액션 블록버스터다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com