현대차·기아, 칠레 '한국의 거리'에 순찰용 전기차 기증

현대차·기아, 칠레 한국의 거리에 순찰차 기증. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차와 기아가 칠레 수도 산티아고의 '한국의 거리' 야간 순찰을 지원하기 위해 현지 한인회에 전기차 2대를 기증한다.

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현대차그룹은 현대차 아이오닉 5와 기아 EV5를 각각 1대씩 칠레 한인회에 전달한다고 2일 밝혔다. 기증 차량은 한국의 거리 일대 야간 순찰과 치안 활동에 활용될 예정이다.

한국 식당과 상점이 밀집한 이곳은 한류 확산에 힘입어 주말마다 많은 현지인이 찾는 지역이다. 교민사회의 노력으로 지난달 14일 공식 명칭이 '한국의 거리'로 지정되면서 앞으로 방문객이 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

칠레 한인회는 그동안 교민사회의 기부금으로 민간 경비업체를 고용해 야간 순찰을 운영해 왔다. 그러나 최근 운영 재원을 마련하는 데 어려움을 겪으면서 현지 상인들이 직접 순찰 활동에 나선 것으로 알려졌다.

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현대차그룹은 이 같은 소식을 접한 뒤 순찰용 차량을 지원하기로 했다. 유지비 부담이 상대적으로 낮은 전기차를 제공해 야간 치안 공백을 줄이고 한인회의 순찰 활동이 안정적으로 이어질 수 있도록 돕는다는 취지다.

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이번 기증은 현대차그룹이 칠레에서 이어온 사회공헌 활동의 연장선이기도 하다. 현대차그룹은 그동안 현지에서 재난 구호와 환경 개선, 자동차 정비 인력 양성 등 지역사회가 필요로 하는 분야를 중심으로 지원 사업을 진행해 왔다.

2010년 칠레에서 규모 8.8의 강진이 발생했을 당시에는 피해 복구와 이재민 구호를 위해 성금 20만달러를 지원했다. 현대모비스도 지진 피해 차량을 대상으로 순회 정비 서비스를 제공하고 부품 가격을 할인하며 복구에 힘을 보탰다.

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이후 지원 분야를 환경과 교육으로 넓혔다. 현대차는 2016년부터 2018년까지 발파라이소 지역에서 환경 개선과 아동 교육 지원 사업을 진행했으며, 중형 트럭 마이티 2대를 재활용품 수거 차량으로 개조해 지방정부에 기증했다.

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2019년부터 2023년까지는 자동차 정비 분야의 전문 인력을 양성하는 데 주력했다. 현지 학생들이 자동차 정비 예비 학위 과정을 이수할 수 있도록 교육 프로그램을 지원하고, 정비 실습 시설과 교육 공간도 개선했다.

기아는 2023년 산티아고 도심의 노후 공원과 복지시설을 친환경 공간으로 재정비했다. 전기차 충전기를 비롯해 테니스 코트와 미니 골프장, 재활용 소재로 만든 야외 벤치, 태양광 휴대전화 충전기 등을 설치해 지역 주민들이 이용할 수 있도록 했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com