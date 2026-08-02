서울, 글로벌 MZ세대가 가장 좋아하는 도시 5년 연속 1위 올라

◇2026 The Trazees Favorite Worldwide City 서울 수상 트로피

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서울이 글로벌 MZ세대가 가장 선호하는 도시로 5년 연속 선정됐다. K-푸드와 K-뷰티를 넘어 팝업스토어, 빈티지 쇼핑, 도심 등산까지 서울 시민의 일상과 취향을 직접 경험하는 게 새로운 콘텐츠로 자리잡았다는 평가다. 특히 이용 편리성 등도 긍정적인 영향을 줬다.

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2일 서울관광재단에 따르면 미국 여행전문매체 트래지 트래블(Trazee Travel)이 최근 발표한 '2026 더 트래지스(The Trazees)'에서 서울이 '글로벌 MZ가 가장 좋아하는 도시(Favorite Worldwide City)' 부문 1위에 올랐다.. 서울은 동일 부문에서 5년 연속 1위를 차지하며 '퀸트 스테이터스(Quint Status)' 특별상을 받아 명예의 전당에도 이름을 올렸다. 순위는 글로벌 여행시장의 핵심 소비층인 25~40세 비즈니스 여행객들이 직접 투표해 선정했다. 서울은 더블린, 홍콩, 런던, 아테네 등을 제치고 가장 높은 평가를 받았다.

서울이 높은 평가를 받은 배경으로는 관광 명소를 둘러보는 데 그치지 않고 현지인의 일상과 문화를 체험하는 '라이프스타일 관광'이 꼽힌다. 성수동 팝업스토어에서 K-패션과 K-뷰티를 체험하고, 광장시장에서 K-푸드를 즐기며, 동묘에서 빈티지 쇼핑을 하는 것은 물론 북한산과 아차산 등 도심 인접 산에서 등산까지 즐길 수 있는 점이 경쟁력으로 평가됐다.

외국인 관광객들의 방문지도 다양해지고 있다. 서울AI재단 분석 결과 지난해 주요 관광지 외국인 방문객은 동대문디자인플라자(12.1%), 아차산(11.8%), 홍대와 낙산공원(각 10.5%), 광장시장(10.4%), 관악산(10.0%) 등에서 두 자릿수 증가율을 기록했다.

◇2026 The Trazees Favorite Worldwide City 5년 연속 수상 Quint Status 트로피

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서울은 관광 경쟁력뿐 아니라 국제회의 개최 도시로서의 위상도 높아지고 있다. 국제협회연합(UIA) 기준 지난해 국제회의 개최 건수는 317건으로 아시아 1위, 세계 3위를 기록했다. 또 미국 여행전문매체 글로벌 트래블러가 선정한 '세계 최고 MICE 도시'에도 11년 연속 선정됐다.

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서울시는 이번 수상을 계기로 라이프스타일 관광 콘텐츠를 확대하고, 고부가가치 관광객 유치와 MICE 마케팅을 강화해 글로벌 관광도시 경쟁력을 높여나간다는 계획이다.

조성호 서울시 관광체육국장은 "서울만의 라이프스타일과 문화 콘텐츠를 기반으로 고부가가치 관광을 확대하고 MICE 경쟁력을 강화해 세계인이 가장 찾고 싶은 글로벌 관광도시로 도약해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com