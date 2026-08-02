신세계까사, 창립 5주년 고객 감사 프로모션 선보여

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신세계까사가 창립 5주년을 맞아 최대 50% 할인 혜택을 제공하는 고객 감사 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다. 고객 감사 프로모션은 8월 17일까지 진행되며, 까사미아·마테라소·자주 등이 참여한다. 신세계까사는 2018년 신세계그룹에 편입된 뒤 2021년 사명을 '까사미아'에서 '신세계까사'로 변경했다.

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2일 신세계까사에 따르면 까사미아는 베스트셀러 '캄포' 소파를 비롯해 소파, 식탁, 침대 등 인기 가구를 최대 50% 할인 판매한다. 캄포 럭스 소파는 15% 할인하고, 캄포 구스 50 구매 고객에게는 헤드 쿠션을 증정한다. 침대 프레임과 매트리스를 함께 구매하면 최대 30% 할인 혜택도 제공한다. 마테라소는 대표 제품인 '포레스트 컬렉션' 매트리스를 최대 20%, 최상위 '헤리티지 컬렉션'은 최대 25% 할인한다. 일부 침대 프레임은 최대 50% 할인하며, 매트리스와 함께 구매하면 추가 할인 혜택을 받을 수 있다. 자주는 8월 3일부터 8월 7일까지 매일 인기 상품 5종을 최대 50% 할인하는 '원데이 특가 릴레이'를 진행한다.

까사미아 온라인몰에서는 할인 쿠폰팩과 구매 금액에 따라 최대 30만 포인트를 지급하는 페이백 이벤트를 운영한다. 아울러 오프라인 매장과 온라인몰에서 5만 원 이상 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 500명에게 경품을 증정하며, 1등 5명에게는 구매 금액 전액(최대 100만 포인트)을 포인트로 환급한다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com