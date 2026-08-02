미리 준비하는 '제철 식재료'…이마트, '오더픽' 통해 햇 건고추 사전예약 판매 진행

제철 식재료 중심의 라이프스타일을 추구하는 '제철코어' 트렌드에 맞춰 사전 예약을 통해 제철 식재료를 준비하는 움직임이 적지 않다.

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유통업계에서도 사전 예약 프로그램을 적극 활용해 고객의 편의성을 높이고 산지와의 상생을 도모하는 것이 자리잡는 모양새다.

◇이마트 '오더픽' 햇 건고추 사전예약 판매. 사진제공=이마트

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이와 관련 이마트는 이마트앱 '오더픽'을 통해 햇 건고추 사전예약 판매를 진행한다. '오더픽'은 이마트앱에서 미리 주문한 후 매장에서 직접 수령할 수 있는 서비스로, 고객들이 한정 물량 주문을 위해 오픈런이나 긴 줄을 서지 않아도 되도록 편의성을 높였다. 앞서 절임배추와 매실 등 특정 시기에 수요가 집중되는 제철 농산물의 예약 판매를 '오더픽'으로 기획해, 산지와 고객을 연결하는 대표 행사로 자리 잡아왔다.

이번 햇 건고추 오더픽 사전예약 행사 기간은 8월 12일까지이고, 상품 수령기간은 8월 27일~31일이다. 행사 상품은 경북 영양·청양·안동·봉화와 전북 정읍·고창 등 국내 대표 고추 산지에서 생산한 태양초(1.8kg), 화건초(1.8kg), 건고추(1.8kg), 매운청양초(1.2kg), 세절초(1.8kg), 세절초(3kg) 등 총 6종이다. 행사카드 결제 시 최대 1만5천원 할인 혜택을 제공한다.

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특히 이마트는 전국 우수 산지 생산자와 협업해 안정적인 물량을 확보하고 품질 경쟁력을 강화했다는 설명이다. 영양, 청양, 안동, 봉화, 정읍, 고창 등 국내 대표 산지 상품을 선별 운영함으로써 고객에게는 믿을 수 있는 원물을 제공하고 농가에는 판로를 지원할 계획이다.

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강덕한 이마트 바이어는 "건고추는 김장철을 준비하는 고객들에게 꼭 필요한 상품이지만 세척과 제분 등의 번거로움 때문에 구매를 망설이는 경우가 많았다"며 "전국 유명 산지의 우수한 건고추를 합리적인 가격에 선보이고 무료 제분 서비스까지 제공해 고객 편의성을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com