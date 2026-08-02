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LG전자, 제주 히트펌프 보급사업 1위…"국내 탈탄소 전환 속도 주도"

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LG전자, 제주 히트펌프 보급사업 1위…"국내 탈탄소 전환 속도 주도"

LG전자가 정부의 '2026년 제주 생활 속 히트펌프 보급사업'에서 가장 많은 물량을 맡으며 국내 난방 전기화 시장 공략에 나선다. LG전자는 지난달 31일 제주시의 한 단독주택에서 기후에너지환경부, 제주특별자치도와 함께 '히트펌프 보급사업 공식 1호 현판식'도 개최했다.

2일 LG전자에 따르면 올해 제주 히트펌프 보급사업에서 총 1042가구 가운데 가장 많은 450가구의 설치를 맡는 1위 사업자로 선정됐다. 현장에는 공기 열원 방식을 적용한 'LG 써마브이(Therma V) 히트펌프 보일러'가 설치됐다. 써마브이 히트펌프 보일러는 투입 전력 대비 4~5배의 열에너지를 생산해 기존 화석연료 보일러보다 에너지 비용을 40~60% 절감할 수 있으며, 기존 온수 배관을 활용할 수 있어 시공 편의성도 높였다는 게 LG전자의 설명이다.

LG전자, 제주 히트펌프 보급사업 1위…"국내 탈탄소 전환 속도 주도"

LG전자는 2008년부터 글로벌 히트펌프 사업을 전개해 왔으며, 유럽 시장을 중심으로 공급을 확대하고 있다. 최근에는 이탈리아에서 열린 공조 전시회 'MCE 2026'에서 주거용 히트펌프 제품으로 우수상을 수상했으며, 프랑스·스페인 등 남유럽과 독일, 영국 등에서도 사업을 확대하고 있다.

이재성 LG전자 ES사업본부장은 "글로벌 시장에서 축적한 기술력과 사업 경험을 바탕으로 국내 탈탄소 전환과 난방 전기화 확산을 이끌어 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



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