LG전자, 제주 히트펌프 보급사업 1위…"국내 탈탄소 전환 속도 주도"

Advertisement

Advertisement

LG전자가 정부의 '2026년 제주 생활 속 히트펌프 보급사업'에서 가장 많은 물량을 맡으며 국내 난방 전기화 시장 공략에 나선다. LG전자는 지난달 31일 제주시의 한 단독주택에서 기후에너지환경부, 제주특별자치도와 함께 '히트펌프 보급사업 공식 1호 현판식'도 개최했다.

Advertisement

2일 LG전자에 따르면 올해 제주 히트펌프 보급사업에서 총 1042가구 가운데 가장 많은 450가구의 설치를 맡는 1위 사업자로 선정됐다. 현장에는 공기 열원 방식을 적용한 'LG 써마브이(Therma V) 히트펌프 보일러'가 설치됐다. 써마브이 히트펌프 보일러는 투입 전력 대비 4~5배의 열에너지를 생산해 기존 화석연료 보일러보다 에너지 비용을 40~60% 절감할 수 있으며, 기존 온수 배관을 활용할 수 있어 시공 편의성도 높였다는 게 LG전자의 설명이다.

LG전자는 2008년부터 글로벌 히트펌프 사업을 전개해 왔으며, 유럽 시장을 중심으로 공급을 확대하고 있다. 최근에는 이탈리아에서 열린 공조 전시회 'MCE 2026'에서 주거용 히트펌프 제품으로 우수상을 수상했으며, 프랑스·스페인 등 남유럽과 독일, 영국 등에서도 사업을 확대하고 있다.

이재성 LG전자 ES사업본부장은 "글로벌 시장에서 축적한 기술력과 사업 경험을 바탕으로 국내 탈탄소 전환과 난방 전기화 확산을 이끌어 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com