호시노 리조트 리조나레 아타미, '칸칸 비어가든' 운영

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호시노 리조트 리조나레 아타미가 여름 한정 이벤트 '칸칸 비어가든'을 선보인다고 2일 밝혔다.

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리조나레 아타미에 따르면 8월말까지 최상층 '소라노 비치 Books＆Cafe'에서 통조림 100종과 크래프트 캔맥주 20종을 조합해 즐기는 체험형 이벤트를 진행한다. 이벤트는 사가미만과 아타미 시내가 내려다보이는 공간에서 지역 특산 통조림과 크래프트 맥주를 함께 즐길 수 있도록 기획됐다. 참치·해산물·오뎅 등 시즈오카 지역에서 생산된 다양한 통조림을 직접 고르고, 취향에 맞는 조합을 찾는 방식이다.

올해는 '오리지널 플레이트'를 새롭게 선보인다. 방문객은 참치, 벚꽃새우, 시라스 등 5종 통조림 중 하나를 선택한 뒤 감귤·허브 등 재료와 와사비 마요네즈 등 3가지 소스를 조합해 자신만의 메뉴를 만들 수 있다.

맥주는 시즈오카 후지노미야시의 크래프트 맥주 양조장 FUJIYAMA HUNTER'S BEER와 협업해 개발한 리조나레 아타미 오리지널 캔맥주를 포함해 총 20종을 선보인다. 통조림 100종과 맥주 20종을 조합하면 최대 2000가지 페어링을 즐길 수 있다. 칸칸 비어가든은 숙박객을 대상으로 진행되며, 입장은 무료다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com