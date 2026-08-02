LA, 월드컵 이어 슈퍼볼·올림픽으로 '글로벌 스포츠 도시' 도약

◇월드컵 팬존. 사진제공=LA관광청

Advertisement

Advertisement

로스앤젤레스(LA)가 FIFA 월드컵 2026 성공 개최를 발판으로 글로벌 스포츠 도시로서의 입지를 강화하고 있다. 2027년 슈퍼볼 LXI와 2028년 올림픽·패럴림픽까지 대형 스포츠 이벤트를 잇달아 개최하며 관광과 지역 경제 활성화를 이어간다는 계획이다.

Advertisement

LA에서는 월드컵 기간 동안 8경기가 열렸으며, 경기장 관람객만 56만 명 이상을 기록했다. LA 메모리얼 콜리세움에서 열린 FIFA 팬 페스티벌과 도시 곳곳의 공식 팬존에도 25만 명 이상이 방문하는 등 스포츠와 문화가 결합한 대규모 축제로 진행됐다.

◇루카스 내러티브 아트 뮤지엄. 사진제공=LA관광청

대회 기간 LA 전역에서는 300개 이상의 지역사회 행사가 열렸고, LA 메트로의 특별 버스 서비스 등을 통해 20만 회 이상의 경기장 이동을 지원했다. LA관광청은 이번 월드컵이 약 8억9200만 달러(약 1조3000억원)의 경제효과를 창출했으며, 장기적으로 10억 달러 이상의 경제적 파급 효과가 예상된다고 밝혔다.

LA는 월드컵 이후에도 글로벌 스포츠 이벤트 개최를 이어간다. 2027년 2월에는 소파이 스타디움에서 슈퍼볼 LXI가 열릴 예정이며, 2028년에는 세 번째 하계 올림픽과 첫 패럴림픽 개최를 앞두고 있다.

◇소파이 스타디움. 사진제공=LA관광청

Advertisement

LA28 올림픽은 기존 경기장과 임시 시설을 활용하는 방식으로 진행돼 신규 경기장 건설을 최소화하는 지속가능한 대회로 추진된다. 플래그 풋볼, 야구·소프트볼, 라크로스, 스쿼시, 크리켓 등 신규·복귀 종목도 포함되며, LA 메트로 확장과 공항 인프라 개선을 기반으로 '차 없는 올림픽'을 목표로 하고 있다.

Advertisement

스포츠뿐 아니라 문화·관광 인프라도 확대된다. 올해에는 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA) 신규 공간과 AI 예술 박물관 등이 문을 열었으며, 루카스 내러티브 아트 박물관과 항공우주 전시시설 개관도 예정돼 있다.

◇LA 메모리얼 콜리세움. 사진제공=LA관광청

LA관광청은 "월드컵 개최는 지역 경제와 관광 산업에 장기적인 기회를 제공했다"며 "슈퍼볼과 LA28을 통해 스포츠와 문화, 엔터테인먼트가 결합한 글로벌 관광 도시로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com