기록적 폭염에 온열질환자 속출…전해질 보충 이온음료 시장 가파른 성장세

기후변화로 연일 기록적 폭염이 이어지면서, 온열질환자가 속출하고 있다.

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질병관리청에 따르면, 올해 들어 8월 2일까지 응급실 온열질환 감시체계에 신고된 온열질환자는 모두 2025명에 달하고, 사망자는 16명으로 집계됐다.

열로 인해 발생하는 급성질환인 온열질환은 열사병과 열탈진이 대표적이다. 열사병의 경우 체온 조절 중추가 기능을 상실하면서 체온이 섭씨 40도 이상으로 급격히 치솟고 중추신경계 이상이 동반된다. 열탈진은 땀을 많이 흘려 체내 수분과 염분이 적절히 공급되지 못해 발생한다. 뜨거운 환경에 장시간 노출 시 두통, 어지러움, 근육경련, 피로감, 의식저하 등의 증상을 보이고, 방치 시에는 생명이 위태로울 수 있는 질병이다. 증상이 나타나면 빨리 수분을 섭취하고, 시원한 곳으로 이동해야 한다.

다만, 폭염에서는 땀으로 수분과 전해질이 함께 빠지기 때문에, 물만 마시면 혈중 전해질 농도가 깨질 수 있어 이온음료나 전해질 보충제가 도움이 될 수 있다.

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전해질은 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘처럼 체액 균형, 신경 전달, 근육 수축을 조절하는 물질이다. 땀을 많이 흘려 전해질이 크게 부족해지면 체내 신호 전달 및 근육 작동에 문제가 생겨 근육 경련, 두통·어지럼증, 저나트륨혈증 등 다양한 증상이 나타난다. 이온음료는 체액(혈액 및 조직액)의 성분과 유사하게 전해질과 당분을 배합해, 땀이나 탈수로 빠져나간 수분과 전해질을 빠르게 보충할 수 있도록 만든 음료다. 이온음료에 포함된 약 2~8% 농도의 당분은 수분 흡수 속도를 극대화하는 데 도움을 준다. 또한 격렬한 운동이나 발열로 땀을 많이 흘렸을 때 순수한 물만 급격히 마시면 혈중 나트륨 농도가 낮아져 어지럼증이나 구토(저나트륨혈증)가 생길 수 있는데, 이를 예방하는 데에도 도움이 된다.

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기후변화로 여름이 길어지고, 전 세계적으로 러닝 등 스포츠 인구가 늘어나면서 전해질 보충제와 이온음료 수요는 늘고 있다.

글로벌 시장조사기관 포춘비즈니스인사인트에 따르면, 전 세계 전해질 음료 시장 규모는 2025년 399억 3000만 달러에서 2034년 821억 2000만 달러로 연평균 8.41%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됐다.

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국내 역시 시장조사기관 엠브레인의 최근 3년간 이온음료 구매 데이터 분석 결과, 지난해 7월~올해 6월 관련 제품 구매 추정액은 2048억원으로 전년 대비 약 7% 늘어난 것으로 나타났다. 일상에서 보다 건강하게 몸속 수분을 관리하려는 '웰니스 하이드레이션(Wellness Hydration)' 트렌드가 확산된 영향도 있다는 분석이다.

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이에 따라 관련 업계에서도 새로운 제품을 잇따라 내놓고 있다. 무설탕·저칼로리 트렌드에 발맞춰 당 함량을 극소화하고 칼로리를 크게 낮춘 제품이 대세다. 또한 물에 바로 타서 먹는 워터믹스나 소형 캔디, 소용량 캔 등 휴대하기 편한 형태의 라인업이 강화되는 추세다.

◇뉴케어 스포식스 전해질 워터믹스 복숭아맛. 사진제공=대상웰라이프

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대상웰라이프의 스포츠 뉴트리션 브랜드 뉴케어 스포식스가 최근 선보인 '뉴케어 스포식스 전해질 워터믹스 복숭아맛'은 땀으로 손실되기 쉬운 수분과 전해질을 함께 보충할 수 있도록 기획한 분말형 워터믹스다. 체내 삼투압보다 낮은 농도의 하이포토닉(Hypotonic) 설계를 적용했으며, L-글루타민과 L-알라닌을 배합해 체내 수분 흡수를 고려했다. 또한 땀과 유사한 함량으로 배합한 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등 4가지 전해질을 담아, 운동 후 전해질 보충까지 한 번에 가능하도록 했다. 1포(3g)당 9kcal의 낮은 칼로리와 저당·무카페인으로 부담을 낮춘 것도 특징이다. 400mL 물에 간편하게 타서 마실 수 있고, 운동 중·후는 물론 러닝, 등산 등 야외활동이나 일상에서도 부담 없이 섭취할 수 있다. 복숭아 과즙을 사용해 상큼하고 달콤한 맛을 구현했으며, 휴대가 간편한 소형 스틱포 형태를 적용해 활용도를 높였다.

◇'비타500 이온킥' 모델 기안84. 사진제공=광동제약

광동제약의 이온음료 '비타500 이온킥'은 최근 첫 브랜드 모델로 웹툰 작가 겸 방송인 기안84를 발탁하고 기념 프로모션을 진행했다. 러닝·마라톤을 즐기는 모습으로 지지를 받아온 기안84와 함께 브랜드 인지도를 확대해 나갈 계획이다. 올해 선보인 '비타500 이온킥 제로'는 비타민C 500mg과 나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 염소 등 전해질 5종을 함유하고 있는데, 칼로리와 당류를 제로로 설계했다. 이온음료 특유의 텁텁함은 줄이고 비타민C의 상큼함과 부드러운 목넘김을 살렸다는 설명이다.

◇티젠 '콤부차 이온'. 사진제공=티젠

㈜티젠(TEAZEN)은 제주 용암해수 미네랄을 활용한 'K-전해질 밸런스' 설계의 분말형 스틱 이온음료 '콤부차 이온'을 선보였다. 한국인의 식습관과 활동량을 고려해 나트륨은 줄이고 칼륨, 칼슘, 마그네슘을 땀 속 전해질 농도와 유사하게 배합했고, 코코넛워터 농축분말을 더해 수분 보충을 돕도록 했다. 여기에 12종 유산균과 발효 콤부차 분말을 함유해 장 건강까지 고려했다. 또한 1스틱 기준 15kcal, 당류 0g으로 칼로리 부담 없이 섭취할 수 있다.

업계 관계자는 "지난 2026 북중미월드컵에서 '하이드레이션 브레이크'가 도입될 정도로 수분·전해질 보충에 대한 인식이 달라졌다"면서, "과거 당분과 열량 때문에 전해질 보충제나 이온음료 섭취를 꺼렸던 사람들도 제로 트렌드를 반영한 제품들이 대세가 되면서 부담없이 음용할 수 있는 분위기가 형성됐다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com