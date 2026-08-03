포스코이앤씨, 냉난방비 절감 AI 주거 기술 상용화…에코 세이버 시스템 적용

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포스코이앤씨가 공동주택의 냉난방 에너지를 자동으로 관리하는 주거 기술 상용화에 나섰다. 건설사가 자체 개발한 에너지 절감 시스템을 실제 아파트에 적용한 사례다.

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3일 포스코이앤씨에 따르면 경동나비엔, 서울대학교 건설환경종합연구소와 공동 개발한 세대 단위 냉난방 자동 제어 시스템 '에코 세이버(Eco Saver)'를 상품화했다. 포스코이앤씨가 지난해 체결한 에너지 성능 개선 협약을 기반으로 개발, 실증을 거쳐 '더샵 송도그란테르'에 처음 적용된다. 에코 세이버는 실내 온도와 습도, 외부 기상 조건 등을 분석해 냉난방을 자동 조절한는 시스템이다. 기존처럼 사용자가 직접 냉방 온도를 조절하는 방식과 달리 주거 환경에 맞춰 에너지 사용량을 최적화 할 수 있다.

포스코이앤씨가 공동주택 실증을 진행한 결과, 제습 환기 시스템과 에어컨을 연동한 냉방 방식은 기존 에어컨 단독 운전 대비 약 18~25%의 에너지 절감 효과를 보였다. 실내 습도도 약 50% 수준으로 유지해 높은 설정 온도에서도 쾌적성을 유지할 수 있는 것으로 나타났다.

난방 에너지 절감 효과를 확인했다. 개별난방 세대를 대상으로 외부 온도와 보일러 환수 온도를 반영한 제어 기술을 적용한 결과 기존 방식 대비 약 8~12% 수준의 난방 에너지 절감 효과를 거뒀다. 난방 시스템에는 경동나비엔과 공동 개발한 'PosMAC 프리미엄 보일러'가 적용된다. 포스코의 고내식성 강판인 PosMAC을 적용해 내구성을 높였고, AI 기반 스마트 운전 기능을 통해 에너지 효율을 강화했다.

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포스코이앤씨는 향후 에코 세이버 운영 데이터를 기반으로 시스템 성능을 고도화하고 적용 단지를 확대할 계획이다.

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포스코이앤씨 관계자는 "에코 세이버는 냉방과 난방 에너지를 동시에 절감할 수 있는 생활 밀착형 기술"이라며 "기후 변화에 대응할 수 있는 주거 에너지 솔루션을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com