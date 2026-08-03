산불 진화 헬기 공중충돌, 2명 사망·2명 부상

사진출처=X, 데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 그리스에서 산불 진화 작업에 투입된 헬기 두 대가 공중에서 충돌해 2명이 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.

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데일리메일 등 외신들에 따르면 2일(현지시각) 산불 진화를 위해 출동한 헬기 2대가 그리스 아테네에서 서쪽으로 약 68㎞ 떨어진 아티카주 프사타(Psatha) 인근 상공에서 충돌했다.

사고가 난 헬기에는 각각 2명씩 모두 4명이 탑승하고 있었다. 이 사고로 그리스인 소방 연락관과 덴마크인 조종사가 숨졌고 영국인 조종사와 그리스 소방 관계자는 부상을 입었다.

사고 당시 촬영된 영상에는 한 헬기가 다른 헬기에 서서히 접근한 뒤 회전날개(로터)가 서로 충돌하면서 거대한 화염에 휩싸여 계곡으로 추락하는 모습이 담겼다.

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사고 직후 그리스 소방당국은 정확한 원인 규명을 위해 사고 기종인 벨 헬기의 운항을 일시 중단하고 조사에 착수했다.

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키리아코스 미초타키스 그리스 총리는 성명을 통해 "포르토 게르메노 산불 진화 과정에서 희생된 그리스인 조정관과 덴마크인 조종사의 죽음은 모두에게 깊은 슬픔을 안겨줬다"며 유가족에게 애도를 표했다.

이번 사고로 이번 주 그리스 산불과 관련한 사망자는 모두 5명으로 늘었다. 앞서 크레타섬과 펠로폰네소스 지역에서도 산불 진화 과정에서 소방관 3명이 목숨을 잃었다.

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그리스 당국은 현재 약 500명의 소방대원과 프랑스·루마니아에서 파견된 지원 인력을 투입해 진화 작업을 이어가고 있다. 그러나 강풍을 타고 번진 불길로 현재까지 100채 이상의 주택이 소실된 것으로 집계됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com