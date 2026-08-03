'가공 간식 대신 원물' 찾는 소비자…올가, 유기농 콩 간식 시장 공략

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건강과 원재료 품질을 중시하는 소비자가 늘면서 식품업계가 자연 원물을 활용한 간식 시장 확대에 나서고 있다. 단백질과 영양 성분을 갖춘 원물 간식을 찾는 수요가 커지면서 프리미엄 건강 간식 경쟁도 본격화 될 것으로 보인다. 풀무원 계열의 올가홀푸드는 국내산 유기농 원물만을 활용한 '유기농 국산 볶음 약콩'과 '유기농 국산 볶음 서리태'를 출시한다고 3일 밝혔다. 각각 제품은 국내산 유기농 약콩과 서리태를 볶아 만든 원물 간식이다. 별도의 첨가물 없이 콩 본연의 맛과 영양을 살린 것이 특징이다. 100g 기준 단백질 함량은 40g으로, 간편하게 단백질을 보충할 수 있는 건강 간식으로 활용할 수 있다. 그대로 먹는 간식뿐 아니라 샐러드, 요거트, 그래놀라 등에 활용할 수 있도록 제품 활용도를 높였다. 올가는 원재료의 품질을 최우선으로 하는 브랜드 철학을 바탕으로 건강한 간식 문화를 확산해 나갈 방침이다.

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이수은 올가홀푸드 신선식품팀 PM(Product Manager)은 "최근 간식을 고르는 데 있어 맛뿐 아니라 원재료와 영양까지 챙기는 소비자가 늘면서 원물 본연의 가치를 담은 건강 간식에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "프리미엄 간식 포트폴리오를 확대해 나갈 계획이다"라고 전했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com