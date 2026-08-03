정관장 홍이장군, 어린이 면역 관리 신제품 '일상면역' 선보여

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KGC인삼공사의 정관장 홍이장군이 성장기 어린이를 위한 면역 관리 제품을 선보였다. 장마철과 무더위, 실내 냉방으로 인한 온도 차, 야외활동 증가 등 불규칙한 일상에서 어린이의 면역력과 기초 체력 관리를 꾸준히 챙기고자 하는 수요가 늘어나고 있는 것을 반영했다.

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KGC인삼공사는 홍삼과 아연을 함께 담은 '홍이장군 일상면역'을 출시했다고 3일 밝혔다. 홍이장군 일상면역은 식품의약품안전처로부터 면역력 증진, 피로 개선, 항산화, 기억력 개선, 혈행 개선 등 5대 기능성을 인정받은 홍삼과 정상적인 면역 기능 유지에 필요한 아연을 결합한 제품이다. 성장기 어린이가 매일 간편하게 섭취할 수 있도록 스틱 형태로 제작했다. 대추농축액, 녹용추출액 등을 포함한 식물혼합농축액과 비타민B·비타민C 등 부원료도 더했다. 합성향료·착색료·감미료를 사용하지 않는 '3무(無) 원칙'을 적용했으며, 과일농축액을 활용해 자연스러운 파인애플 맛을 구현했다.

KGC인삼공사 관계자는 "성장기 어린이에게 꾸준한 건강 관리 습관이 중요해지고 있다"며 "홍이장군의 품질 관리 노하우를 바탕으로 부모가 안심하고 선택할 수 있는 어린이 건강 제품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com