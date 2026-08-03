"복통 줄고 변비 완화"…요가, 과민성대장증후군 증상 개선 도움

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 요가가 과민성대장증후군(IBS) 환자의 변비와 복통, 설사 등의 증상을 완화하고 삶의 질을 높이는 데 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 연구진은 아직 추가 연구가 필요하지만 요가가 약물치료를 보완하는 비약물적 치료법으로 활용될 가능성이 있다고 평가했다.

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과민성대장증후군은 전 세계 인구의 5~10%가 영향을 미치는 흔한 기능성 위장 질환으로, 반복적인 복통과 배변 조절 장애가 특징이다.

이탈리아 밀라노대학교 연구진은 과민성대장증후군 환자를 대상으로 한 기존 연구 10편을 종합 분석해 요가가 위장관 증상과 정신건강, 삶의 질에 미치는 영향을 분석했다. 연구 결과는 국제 학술지 '종합생리학(Comprehensive Physiology)'에 최근 게재됐다.

분석 결과 요가를 꾸준히 실천한 참가자들은 전반적인 증상 개선 효과를 보였다. 특히 참가자의 약 86%는 변비가 완화됐다고 보고했으며, 87%는 복통이 줄었다고 답했다. 설사 증상이 개선됐다는 응답은 절반가량이었고, 약 43%는 배변 습관이 이전보다 규칙적으로 변한 것으로 나타났다.

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연구진은 특정 요가 동작이 장 운동을 촉진하는 데 도움을 줄 수 있다고 설명했다. 앉아서 몸통을 비트는 자세나 상체를 앞으로 숙이는 동작, 아기 자세(Child's Pose) 등은 복부를 부드럽게 자극해 소화 기능을 돕는 것으로 알려져 있다. 여기에 깊은 복식호흡을 병행하면 횡격막이 활성화되면서 부교감신경계가 자극돼 소화 기능을 촉진하고 몸을 안정시키는 효과를 기대할 수 있다고 분석했다.

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연구에서는 장 건강뿐 아니라 정신건강 개선 효과도 확인됐다. 참가자들은 불안감과 우울감이 감소한 것으로 나타났으며, 연구진은 이러한 결과가 장과 뇌가 서로 영향을 주고받는 '장-뇌 축(Gut-Brain Axis)'과 관련이 있을 가능성이 있다고 설명했다. 스트레스가 심해질수록 과민성대장증후군의 설사나 복부 불편감이 악화되는 이유도 같은 원리로 해석된다고 덧붙였다.

다만 연구진은 어떤 요가 동작이 가장 효과적인지, 얼마나 자주 시행해야 장기간 효과를 유지할 수 있는지에 대해서는 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com