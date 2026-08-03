블랙야크 '클라이밍스톤마스터' 라인업 확대…겨울 아웃도어 시장 공략

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블랙야크가 '클라이밍스톤마스터' 라인업을 확대하며 겨울 시장 공략에 나선다고 3일 밝혔다. 클라이밍스톤마스터는 아웃도어 기술력에 컬러감 있는 디자인과 독특한 실루엣을 결합한 숏다운 재킷이다. 이번 시즌 라인업은 클라이밍스톤마스터다운자켓, 클라이밍스톤마스터 라이트 다운자켓, 클라이밍스톤마스터 라이트 패딩자켓 등 3종으로 구성된다.

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블랙야크에 따르면 2026년 가을·겨울(FW) 시즌을 앞두고 '클라이밍스톤마스터' 신제품을 선보이고, 8월 31일까지 프리 드롭 프로모션을 진행한다.

클라이밍스톤마스터는 지난해 출시 이후 여러 차례 품절과 재입고를 기록하며 MZ세대를 중심으로 인기를 끈 제품이다. 블랙야크는 올해 소비자 취향 변화에 맞춰 제품군을 확대했다. 기존 다운 재킷 중심 라인업에 경량 제품을 추가해 간절기부터 겨울까지 활용할 수 있도록 했다.

대표 제품인 '클라이밍스톤마스터다운자켓'은 초경량 7D(데니어) 소재를 적용해 무게를 줄이면서 보온성을 높인 제품이다. 후드 일체형 디자인과 벌키한 실루엣, 2웨이 지퍼 등을 적용해 다양한 스타일 연출이 가능하도록 했다. 정전기 발생을 줄이는 그래핀 소재와 스웨덴 폴리진사의 항균 기술이 적용된 원단을 사용해 착용 편의성을 높였다. 색상은 헬리오도르, 토프, 라이트 레드, 다크틸, 블랙 등 6종으로 출시된다.

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클라이밍스톤마스터 라이트 다운자켓은 기존 스톤마스터의 디자인 요소를 유지하면서 무게와 활용성을 낮춘 게 특징이다. 간절기 단독 착용은 물론 겨울철 레이어드 아이템으로 활용이 가능하다. 색상은 올해의 컬러로 선정된 '클라우드 댄서'를 비롯해 어반 블루, 토프, 라이트 레드, 블랙 등으로 구성됐다. 합리적인 가격대를 겨냥한 '클라이밍스톤마스터 라이트 패딩자켓'도 함께 출시하며 소비자 선택지를 넓혔다.

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블랙야크는 신제품 출시와 함께 프리 드롭 프로모션을 진행한다. 행사 기간 동안 자사몰과 전국 오프라인 매장에서 제품별 할인과 페이백 혜택을 적용해 최대 27% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

블랙야크 관계자는 "스톤마스터는 아웃도어 기술력과 트렌디한 디자인을 결합해 매 시즌 좋은 반응을 얻고 있는 제품"이라며 "라인업 확대를 통해 다양한 고객층이 제품을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com