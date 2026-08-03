백미당, 여름 시즌 고객 접점 확대…아이스크림·음료 할인 프로모션 진행

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백미당이 여름철을 맞아 대표 메뉴 할인 프로모션을 진행한다. 아이스크림과 음료 수요가 늘어나는 계절적 특성을 반영, 고객 접점을 확대하기 위한 일환이다.

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3일 백미당에 따르면 매주 수요일 '백미로운 수요일' 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다. 행사에서는 유기농 우유로 만든 소프트 아이스크림 메뉴 2종을 최대 46% 할인된 가격에 제공한다. 할인 대상은 우유·밀크초코·초코·요거트 아이스크림 등이며, 최근 선보인 시즌 한정 메뉴 '벌집꿀을 얹은 요거트 아이스크림'도 포함된다. '벌집꿀을 얹은 요거트 아이스크림'은 유기농 우유를 활용한 소프트 아이스크림에 국내산 벌집꿀을 더한 메뉴다. 백미당이 선보이는 세 번째 시즌 한정 플레이버로, 요거트 특유의 산뜻한 맛과 벌집꿀의 단맛을 조합한 것이 특징이다.

음료 할인 행사도 진행한다. 8월 17일부터 8월 23일까지 매일 오후 2시부터 5시까지 인기 음료 4종을 50% 할인 판매한다. 대상 메뉴는 아메리카노, 아이스크림 라떼, 진한 말차 아이스크림 라떼, 로얄 밀크티 아이스크림 라떼 등이다.

백미당 관계자는 "여름철 고객들이 백미당의 아이스크림과 음료를 부담 없이 즐길 수 있도록 프로모션을 준비했다"며 "유기농 우유를 기반으로 차별화된 메뉴와 브랜드 경험을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com