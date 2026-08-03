'쉬워진 여행 설계' 하나투어, KT AI 에이전트에 여행 AI 탑재

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대화를 통해 나만의 여행 설계가 가능해졌다. 하나투어가 생성형 인공지능(AI)을 활용한 여행 서비스 확대를 추진 중이다.

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3일 하나투어에 따르면 KT의 생성형 AI 대화 서비스 '마이케이티' 앱에 자사 멀티 AI 에이전트 '하이(H-AI)'를 적용했다. 이용자는 별도의 앱 설치나 화면 이동 없이 마이케이티 내 대화창에서 여행 상담과 상품 추천 서비스를 이용할 수 있다. 협업은 기업 간 AI 에이전트를 연결하는 'A2A(Agent to Agent)' 방식으로 진행됐다. 기존 AI 서비스 연동이 특정 기능을 호출해 결과를 전달받는 방식이었다면, A2A는 각 기업의 AI 에이전트가 대화 과정에서 역할을 나눠 수행하는 구조다. KT AI 에이전트가 여행 관련 문의를 받으면 대화 맥락을 하나투어의 H-AI로 전달하고, H-AI가 여행 전문 AI 역할을 맡아 고객 맞춤형 답변과 상품 추천을 제공한다. 동반 여행자의 특성과 일정, 전체 여행객 수를 고려한 여행지 추천을 주문하면 적합한 패키지를 추천하는 형태다. 예산과 일정 변경 요청도 앞선 대화를 반영해 추천안을 조정한다.

하나투어는 AI 기술을 활용한 고객 서비스 영역을 지속적으로 확대하고 있다. AWS의 'Partner Software Path' 인증을 통해 AI 서비스 기술력을 검증받았으며, 지난 5월에는 오픈AI의 'Apps in ChatGPT'에 여행 서비스를 선보였다. 최근에는 카카오톡 기반 'ChatGPT for Kakao'와도 연동하며 AI 서비스 접점을 넓혔다.

하나투어 관계자는 "다양한 AI 플랫폼과의 협력을 통해 고객이 언제 어디서든 편리하게 여행 서비스를 이용할 수 있도록 AI 에이전트 생태계를 확대해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com