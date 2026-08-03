신세계그룹, '프리즈 서울 2026' 공식 헤드라인 파트너 참여…2030년까지 공식 파트너십 체결

◇'프리즈 서울 2026' 공식 배너. 이미지 제공=신세계그룹

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신세계그룹이 오는 9월 열리는 '프리즈 서울 2026'의 공식 헤드라인 파트너로 참여하고, 2030년까지 파트너십을 이어간다.

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'프리즈 서울'은 2003년 영국에서 시작한 세계적 아트페어 '프리즈'가 2022년 아시아에서 최초이자 유일하게 한국 서울을 선택해 개최해온 박람회다. 올해는 오는 9월 2~5일 코엑스에서 개최되며, 전 세계 30여 개국 125개 이상의 갤러리가 참가한다.

헤드라인 파트너는 프리즈의 최상위 공식 메인 스폰서로, 단순한 자금 지원이나 협찬을 넘어, 행사의 전체적인 브랜드 경험과 전시 연출을 함께 기획하는 가장 핵심적인 파트너십 단계다. 신세계그룹은 헤드라인 파트너로서 프리즈 서울과 최고 수준의 협력 관계를 구축하고, 국내외 관람객들이 보다 풍부한 예술 경험을 누릴 수 있도록 신세계 전용 라운지도 조성할 계획이다. 전용 라운지는 그룹 계열사들의 공간 기획 역량과 라이프스타일 콘텐츠를 집약한 공간으로, 프리즈 서울과의 시너지를 바탕으로 신세계그룹만의 차별화된 예술적 감각과 문화적 경험을 선보일 예정이다. 앞서 2022년부터 4년 연속 프리즈 서울의 헤드라인 파트너로 참여여했던 LG전자의 경우, LG OLED 라운지를 마련해 미디어아트를 선보인 바 있다.

신세계그룹의 이번 파트너십 배경에는 '고객이 머물고 싶은 일상 속 문화 공간을 만든다'는 정용진 회장의 경영 철학이 자리잡고 있다는 분석이다. 정 회장은 평소 단순한 상품 판매를 넘어 고객의 '시간과 경험'을 점유하는 리테일 혁신을 강조해 왔고, 신세계그룹은 쇼핑 공간을 단순히 상품을 구매하는 장소가 아니라 문화와 예술, 미식, 엔터테인먼트가 결합된 복합 라이프스타일 공간으로 발전시키는 데 주력해 왔다.

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정용진 회장은 이번 헤드라인 파트너십 체결을 위해 협의 전 과정을 직접 진두지휘하는 등 남다른 공을 들였다. 정 회장은 "고객에게 새로운 경험을 제공하는 콘텐츠가 신세계그룹의 핵심 자산이자 경쟁력"이라며 "프리즈 서울과의 협업을 통해 리테일과 예술이 자연스럽게 어우러지는 차별화된 고객 경험을 창출하고, 신세계만의 라이프스타일 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

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신세계그룹은 이번 파트너십을 계기로 국내외 유명 갤러리와 작가, 컬렉터, 문화예술 기관이 한국에서 활발히 교류할 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 또한 국내 미술시장의 국제적 위상을 높이는 데 적극 기여한다는 것도 이번 파트너십에 참여하게 된 주요 배경이다.

앞서 신세계그룹은 쇼핑몰, 호텔, F&B 등 유통과 라이프스타일 전 영역을 아우르며 예술을 일상의 경험 콘텐츠로 확장하고, 쇼핑과 휴식, 예술이 유기적으로 연결된 새로운 리테일 패러다임을 제시해 왔다.

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1963년 국내 유통업계 최초의 미술 전문 공간인 '신세계갤러리'를 개관한 이후 예술의 대중화와 문화 향유 기회를 확대하기 위한 노력을 이어왔다. 스타필드의 열린 문화공간인 '별마당 도서관'과 신진 작가 발굴 프로그램인 '열린아트공모전', 조선호텔앤리조트의 '히든 아트 투어' 등 다양한 문화예술 프로그램을 운영하며 고객들의 일상 속에서 예술을 접할 수 있는 기회를 꾸준히 넓혀 왔다. 또한 전시와 공연, 공모전, 아티스트 협업 등 다양한 프로그램을 통해 예술인들의 창작 활동을 지원하고 대중과 예술을 연결하는 접점을 확대하는 한편, 문화예술 생태계의 지속 가능한 성장에도 기여해 왔다.

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신세계그룹은 이번 프리즈 서울 헤드라인 파트너십을 일회성 협업이 아닌 장기 프로젝트로 추진하는 한편, 국내 문화예술 기관과의 협업을 강화하고 해외 문화예술 네트워크와의 교류를 확대해 한국 미술의 국제적 위상을 높이는 데에도 힘을 보탠다. 국내 작가와 갤러리들이 세계 시장과 더욱 활발하게 연결될 수 있는 기반을 마련하고, 한국을 아시아 문화예술 허브로 성장시키는 데 기여하는 것이 이번 파트너십의 장기적인 목표다.

신세계그룹 관계자는 "이번 프리즈 서울 헤드라인 파트너 참가를 바탕으로 예술과 일상이 연결되는 다양한 시도를 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 세계적인 문화예술 콘텐츠를 통해 고객 경험의 새로운 기준을 제시하고, 한국 문화예술의 글로벌 경쟁력 강화에도 지속적으로 기여할 것"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com