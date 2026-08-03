"다른 환자 인공수정체 넣었다"…백내장 수술 중 황당 의료사고

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 병원에서 70대 여성에게 백내장 수술을 하던 중 의료진이 다른 환자의 인공수정체를 잘못 삽입하는 의료사고가 발생했다.

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병원은 뒤늦게 실수를 확인해 재수술을 진행했으며, 환자는 현재 건강에 이상이 없는 것으로 전해졌다.

간사이TV 등 일본 매체들에 따르면 지난 5월 효고현 공립 종합병원에서 70대 여성 환자를 대상으로 백내장 수술을 진행하는 과정에서 집도의가 다른 환자를 위해 준비된 인공수정체를 잘못 삽입한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

의료진은 수술이 끝난 뒤 전자의무기록(EMR)을 작성하던 과정에서 삽입한 인공수정체가 환자에게 맞는 제품이 아니라는 사실을 뒤늦게 발견했다.

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병원은 즉시 환자에게 상황을 설명한 뒤 올바른 인공수정체로 교체하는 재수술을 실시했다. 환자는 재수술 이후에도 특별한 건강 이상이나 후유증은 나타나지 않은 것으로 알려졌다.

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효고현은 사고 조사 결과 수술실 책상 위에 다른 환자의 인공수정체가 함께 놓여 있었던 데다, 수술 직전 환자의 이름과 인공수정체 도수(굴절력)를 확인하는 절차가 제대로 이뤄지지 않은 것이 사고의 주요 원인이라고 밝혔다.

병원 측은 이번 사고를 계기로 수술 전 확인 절차와 의료안전 시스템을 전면 재점검할 방침이다.

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이번 사고는 기본적인 환자 확인 절차만 제대로 이행했더라도 충분히 막을 수 있었던 의료사고라는 점에서 일본 의료계 안팎에서도 경각심을 불러일으키고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com