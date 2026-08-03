올리브영, 어드밴스드 더마 키운다…전국 650개 매장 확대

사진제공=CJ올리브영

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CJ올리브영이 고기능 스킨케어 카테고리인 '어드밴스드 더마(Advanced Derma)'를 앞세워 K더마 시장 확대에 속도를 내고 있다. 론칭 4개월 만에 전용 매대를 전국 650개 매장으로 확대하고 체험형 콘텐츠를 강화하며 고객 접점을 넓히는 모습이다.

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올리브영은 3일 어드밴스드 더마 운영 매장을 전국 650곳으로 확대했다고 밝혔다. 어드밴스드 더마는 올리브영이 국내 제약사와 함께 개발한 일상 밀착형 고기능 스킨케어 카테고리다. 2011년부터 K더마 브랜드를 발굴·육성해온 올리브영은 고기능 스킨케어 수요 증가에 맞춰 지난 3월 해당 카테고리를 선보였다.

론칭 이후 성장세도 이어지고 있다. 올해 6월 어드밴스드 더마 매출은 론칭 직후인 4월보다 260% 이상 증가했다. 매출의 약 70%를 외국인 고객이 차지했으며, 최근 성수동 '뷰티 맨션 성수'에서 운영 중인 '어드밴스드 더마 뷰티 컨설팅' 이용객의 80% 이상도 외국인으로 집계됐다.

올리브영은 전문성과 접근성을 높이기 위해 글로벌 관광 상권 매장을 중심으로 직원 대상 전문 교육을 진행하고, 피부 고민에 맞춘 맞춤형 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 다양한 프로모션과 체험 프로그램도 함께 운영해 소비자 경험을 강화했다.

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오프라인에서는 '센트럴 명동 타운'을 비롯한 글로벌 관광 상권과 미용 수요가 높은 지역을 중심으로 전용 매대를 확대했다. 현재 전체 매장의 절반가량인 650개 매장에서 어드밴스드 더마를 운영하고 있다.

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체험형 콘텐츠도 강화한다. 오는 9월 30일까지 '올리브영N 성수'에서는 동국제약, 동아제약, 리쥬덱스 등 대표 브랜드 제품 16종을 체험할 수 있는 팝업스토어를 운영한다. 셀프 피부 측정기 '스킨스캔'을 통한 피부 분석과 맞춤형 제품 추천, 방문·구매 고객 대상 샘플 증정 이벤트도 진행한다.

해외 고객 공략도 확대한다. 올리브영 글로벌몰에서는 어드밴스드 더마 관련 상품을 한데 모은 기획전을 운영하며 해외 소비자들의 접근성을 높이고 있다.

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올리브영은 앞으로 운영 매장을 지속 확대하고 참여 제약사와 제품군을 늘려 어드밴스드 더마를 스킨케어 핵심 카테고리로 육성한다는 계획이다. 관계자는 "고객 데이터 기반 기획력과 제약사의 기술력을 결합한 새로운 고기능 데일리 스킨케어 표준을 제시하겠다"며 "다양한 피부 고민과 라이프스타일에 맞춘 카테고리를 지속 확대해 K뷰티 성장에 기여하겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com