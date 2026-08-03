18층서 추락한 20대 여성, 나뭇가지가 살렸다

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 남자친구와 말다툼을 벌이던 20대 여성이 아파트 18층에서 추락했지만, 기적적으로 목숨을 건졌다.

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떨어지는 과정에서 나뭇가지와 풀밭이 충격을 완화한 것으로 추정된다.

종람신문 등 중국 매체들에 따르면 저장성 자싱시의 한 아파트에 사는 20세 여성 A는 지난 7월 12일 새벽 휴대전화로 남자친구와 심한 말다툼을 벌였다. 급기야 헤어지자는 말까지 나왔다.

남자친구에 따르면 A는 울면서 이야기를 하다가 통화를 갑자기 끝냈다.

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이후 새벽 4시가 조금 지난 시간 A는 18층에서 추락했고, 곧바로 병원으로 긴급 이송됐다.

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검사 결과, 전신 다발성 외상과 함께 비장 및 간 파열, 골반과 천골, 치골 골절 등 중상을 입은 것으로 기록됐다.

사고 직후 A는 의식을 잃은 채 위중한 상태였지만 의료진의 집중 치료 끝에 생명을 건졌다. 현재는 의식을 회복해 간단한 의사소통이 가능할 정도로 상태가 호전됐으며, 세 번째 수술을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

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경찰은 A가 기적적으로 생존할 수 있었던 이유에 대해 나뭇가지에 먼저 걸리며 추락 속도가 줄어든 데 이어, 아파트 녹지대로 떨어져 충격이 완화됐기 때문이라고 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com