부모님과 함께 즐기는 LA 한가위 무대 '놈놈놈쇼'… K-트롯 스타 4인 총출동

Advertisement Advertisement 장민호·천록담·김용필·나태주가 선사하는 가족 버라이어티 쇼… 화보집 수익금 기부로 의미 더

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사진: NOM.NOM.NOM SHOW 포스터 (사진제공=NomNomNomShow)

미국 로스앤젤레스(LA)에서 부모님과 가족이 함께 웃고 즐길 수 있는 특별한 한가위 무대가 펼쳐진다. K-트롯을 대표하는 장민호·천록담·나태주·김용필이 출연하는 추석 가족 버라이어티 쇼 '놈놈놈쇼(NOM.NOM.NOM SHOW)'가 오는 9월 25~26일(현지시간) LA 인터컨티넨탈 다운타운 호텔 그랜드볼룸에서 열린다.

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이번 공연은 단순히 가수들의 노래를 감상하는 콘서트에서 벗어나 토크와 웃음, 퍼포먼스를 한자리에서 즐길 수 있는 가족형 버라이어티 쇼로 기획됐다. K-트롯과 럭셔리 갈라 콘셉트를 결합해 세대가 함께 공감하고 추석의 정을 나눌 수 있는 풍성한 무대를 선보일 예정이다.

장민호·천록담·나태주·김용필은 각자의 개성과 음악적 매력을 살린 무대와 함께 자연스러운 토크, 다채로운 퍼포먼스를 펼친다. 네 명의 출연진이 만드는 무대를 통해 미주 한인 관객들에게 고향의 정취와 따뜻한 위로를 전한다는 계획이다.

이번 공연에는 기사에서 언급된 4인의 가수 외에도 방송인 김우중이 MC로 합류해 무대를 이끈다. 총 3회에 걸쳐 진행되는 디너쇼 형식의 공연으로 운영된다. 주관사 엘브이넥서스는 출연진 4인을 각각의 캐릭터로 기획해 '멋지고 잘생긴 놈' 장민호, '뭐든지 잘하는 놈' 천록담, '낭만 있고 젠틀한 놈' 김용필, '뛰는 놈 위에 나는 놈' 나태주라는 '트롯 전사' 컨셉을 부여했다. 단순한 가창 무대가 아닌 디너와 토크, 퍼포먼스가 결합된 프리미엄 버라이어티 포맷으로, K-트롯의 글로벌화를 겨냥한 점이 특징이다.

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공연을 기념한 나눔 프로젝트도 진행된다. 출연 가수들은 단체 화보집 판매 수익금을 미국 LA의 홈리스 자립 지원 단체인 'Skid Row Running Club'에 기부하기로 뜻을 모았다.

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화보집은 청담동 럭셔리 턱시도 브랜드 '로드앤테일러'에서 촬영됐으며, 유네스코 지정 사진작가 지영빈 감독이 촬영을 맡았다. 장민호·천록담·김용필·나태주 4인이 참여한 화보집은 VIP 관객에게 기념품으로 제공되고, R석과 S석 관객에게는 한정 판매될 예정이다.

공식 협찬사인 글로벌 K-뷰티 브랜드 아워리(houry)를 운영하는 에그코스메틱과 국내 순수 토종감자 브랜드 골든킹감자를 생산하는 ㈜한국농업법인(대표 정준호)도 화보집 판매 수익금 기부에 동참한다.

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Skid Row Running Club은 전 LA 고등법원 판사 크레이그 미첼(Craig Mitchell)이 2012년 설립한 비영리 단체다. 사회적 취약계층이 달리기를 통해 회복과 자립을 이루고 새로운 삶을 시작할 수 있도록 지원하고 있다.

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주관사 엘브이넥서스는 "트롯이 지닌 위로와 희망의 메시지가 무대를 넘어 지역사회에도 전해지기를 바라는 마음으로 이번 기부 프로젝트를 마련했다"며 "출연 가수들도 취지에 공감해 기꺼이 뜻을 함께했다"고 밝혔다.

이번 공연은 한국을 방문하기 어려운 미주 한인들에게 고향의 정취를 느낄 수 있는 한가위 축제가 될 것으로 기대된다. 한국에 거주하는 자녀들이 미국에 있는 부모님과 가족, 친지에게 공연 티켓을 선물하며 마음을 전할 수 있다는 점에서도 의미가 있다.

기부 프로젝트에는 미국 교포사회가 오랫동안 이어온 나눔 문화를 공연과 연결해 '함께 나누는 추석'을 만들자는 뜻도 담겼다. 지역사회와 취약계층을 위해 꾸준히 이어온 교포사회의 선한 영향력이 공연을 계기로 더욱 널리 확산되기를 바라는 취지다.

공연을 예매한 LA 교민 소피아 김 씨는 "올해는 한국에 가지 못해 아쉬웠는데 부모님과 함께 공연을 보며 추석을 보낼 생각을 하니 기대된다"며 "비싼 선물보다 가족이 함께 웃고 노래하는 시간이 더 큰 선물이 될 것 같다"고 말했다.

미주 트롯 팬 피터 강 씨는 "한국에 있는 자녀들이 미국에 계신 부모님께 공연 티켓을 선물하는 문화가 생겼으면 좋겠다"며 "K-트롯의 따뜻한 정서가 세대와 국경을 넘어 가족을 이어주는 매개체가 되길 바란다"고 전했다.

박선주 총괄 프로듀서는 "트로트는 아픔과 한을 노래하면서도 결국 희망과 위로를 전하는 음악"이라며 "좋은 노래뿐 아니라 토크와 웃음, 퍼포먼스를 통해 가족과 나눔의 의미까지 전하고 싶었다"고 말했다.

이어 "화보집 한 권이 누군가에게 다시 시작할 수 있다는 희망이 되고, 공연장을 찾는 모든 분에게는 오래도록 간직할 따뜻한 추억이 되길 바란다"며 "미국 교포사회가 이어온 나눔 문화가 이번 한가위 공연을 통해 더 많은 사람에게 전해지기를 기대한다"고 덧붙였다.

주최 측에 따르면 현재 전체 좌석의 70% 이상이 예매되는 등 높은 관심이 이어지고 있다. 예매가 집중되면서 홈페이지 접속이 일시적으로 지연되기도 했으며, 추석 연휴가 다가올수록 관람 및 티켓 선물 문의가 늘어날 것으로 예상된다.

공연 관계자는 "미국에 진출한 한국 기업과 한인 단체를 중심으로 단체 관람과 티켓 선물 문의가 이어지고 있다"며 "기업과 단체를 위한 단체 예매 및 맞춤형 프로그램도 운영할 예정"이라고 말했다. 공연 관련 자세한 사항은 공식 홈페이지와 이메일을 통해 확인할 수 있다.