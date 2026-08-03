한화그룹 테크·라이프 솔루션즈 부문 신설 지주사 '한화M&S' 공식 출범…25일 유가증권시장 상장

◇3일 서울 중구 더 플라자에서 열린 한화M&S홀딩스 출범 기념식. 왼쪽부터 이주형·윤재원·이태식·조민호 독립이사, 김동선 미래전략총괄 사장·김형조 대표·박병삼 부사장·조준형 전무·이채원 상무. 사진제공=한화M&S

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한화머시너리앤서비스홀딩스(이하 한화M&S)가 3일 서울 중구 더 플라자에서 출범 기념식을 개최했다.

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한화그룹의 테크·라이프 솔루션즈 부문이 한데 모인 신설 지주사 한화M&S는 ▲테크 부문은 한화비전·한화세미텍·한화모멘텀·한화로보틱스 등으로 구성됐으며 ▲라이프 부문은 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트·아워홈 등이 속해 있다. 손자회사까지 더하면 소속사는 총 57곳(해외법인 포함)으로 2025년 말 연결 기준 매출액은 약 6조원 가량이며, 총 자산은 11조3000억원 수준이다. 한화비전과 한화갤러리아는 유가증권시장 상장사다. 한화M&S는 이달 25일 유가증권시장에 상장할 계획이다.

김형조 대표이사 등 사내이사(3명)와 조민호 한양대 교수 등 독립이사(4명)는 3일 열린 이사회에서 ▲대표이사 등 경영진 선임 ▲각종 위원회 설치 ▲내부 규정 제정 등 주요 안건을 의결했다.

한화M&S의 초대 수장인 김형조 대표이사는 1968년생으로 1994년 한화그룹에 입사해 30년 이상 사업 전략 수립은 물론 사업장 운영 등 다양한 현장 경험을 두루 거친 베테랑이다. 2021년부터 4년 간 한화호텔앤드리조트 대표를 지냈다.

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이번 지주사 설립과 인적 분할의 주 목적은 한화그룹 내 각 사업별 전문성을 한층 높이고 시너지를 창출해 궁극적으로 각 사의 경쟁력을 끌어올리는 데 있다. 한화M&S 관계자는 "복합 기업 디스카운트 해소로 테크·라이프 부문에 대한 투자와 사업 확장에 속도가 붙을 것으로 전망된다"며 "머지않아 양 부문이 그룹 내 또 다른 주력 계열사가 될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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이날 기념식에는 지난 1일 사장으로 승진한 김동선 미래전략총괄 사장도 참석해 향후 지주사 주도 하에 이뤄질 다양한 변화와 혁신에 대한 의지를 다졌다.

김형조 한화M&S 대표는 "전문성을 극대화한 새로운 경영 체계를 구축해 강하고 효율적인 조직으로 거듭나겠다"면서 "우리의 성장이 국가와 사회의 발전으로 이어질 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com