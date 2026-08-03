"외국에서 일한다" 2년간 거짓말…남편 독살 후 공장 바닥에 암매장

사진출처=NDTV

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 한 여성이 내연남과 공모해 남편을 독살한 뒤 공장 바닥 아래 암매장한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

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2년 만에 체포된 여성은 그동안 가족들에게 "남편이 호주에서 일하고 있다"고 속여온 것으로 밝혀졌다.

NDTV 등 외신들에 따르면 인도 구자라트주 잠나가르에 살던 지그네시 마바디야는 약 2년 전 갑자기 자취를 감췄다.

가족과 지인들이 의아해하며 그의 아내 프리트비에게 행방을 묻자, "갑자기 호주에서 일하게 되어 떠났고 그곳에서 머물고 있다"고 말했다.

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사건이 밝혀지게 된 계기는 친척 한 명이 호주를 방문하면서 시작됐다.

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친척은 지그네시를 만나기 위해 현지 연락처를 요청했지만 프리트비가 이를 제대로 설명하지 못했고, 이상함을 느낀 가족들이 직접 확인에 나서면서 의심이 커졌다.

또한 지그네시의 형이 호주를 방문해 동생의 행방을 수소문했지만 어디에서도 그의 흔적을 찾을 수 없었다. 이에 그는 집으로 돌아와 경찰에 실종 신고를 접수했다.

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경찰 조사 과정에서 프리트비는 범행을 자백하고 시신을 묻은 장소를 털어놨다.

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수사 결과, 프리트비와 그의 내연남이 공모해 지그네시의 술에 독극물을 몰래 넣어 살해한 뒤 시신을 공장으로 옮겨 약 3.6m 깊이까지 파낸 뒤 암매장했다. 이후 시멘트로 다시 바닥을 덮은 것으로 드러났다. 두 사람은 결혼 전부터 교제하던 사이였으며, 결혼 이후에도 관계를 이어온 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com