"경찰, 뇌졸중 환자를 음주운전자로 판단"…치료 지연 끝에 마비

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 운전 중 뇌졸중을 일으킨 70대 남성이 음주운전 혐의로 5시간 동안 경찰서에 머무는 동안 치료가 지연돼 마비 증상을 겪었다는 주장이 제기됐다.

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가족들은 경찰이 응급 의료 상황을 인지하지 못해 상태를 악화시켰다며 강하게 반발하고 있다.

자그란뉴스 등 현지 매체들에 따르면 인도 뭄바이 베르소바 지역에 거주하는 샤라드 카담(73)은 지난 25일(현지시각) 오전 9시쯤 차량을 운전하던 중 뇌졸중 증상으로 인해 운전대를 놓치면서 다른 차량과 충돌했다.

사고 현장에 출동한 경찰은 카담의 불안정한 말투와 현장 상황을 근거로 음주운전을 의심했다.

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경찰은 카담을 병원으로 데려가 혈중알코올 검사를 진행했고, 이후 경찰서로 이송해 5시간 동안 조사를 벌였다.

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현재 실제 검사 결과는 아직 공개되지 않았다.

그러나 가족 측 주장은 전혀 다르다.

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카담의 조카이자 지역 시의원인 로한 라토드는 경찰과 의사가 고령 환자의 뇌졸중 증상을 제대로 확인하지 않았다고 주장했다.

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그는 "변호사인 가족이 경찰서에 도착했을 때 삼촌은 이미 쓰러져 있었다"며 "말투가 떨리는 등 뇌졸중 증상이 있었지만 경찰은 술에 취한 것으로 판단했다"고 말했다.

이어 "즉각적인 의료 조치가 이뤄지지 않아 오른쪽 신체가 마비되는 결과가 발생했다"고 토로했다.

가족은 이날 오후 8시쯤 다른 병원으로 카담을 옮겼으며, 이후 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

뇌졸중은 발병 직후 혈전 제거 등 신속한 치료가 이뤄져야 후유증을 줄일 수 있어 '시간이 생명'인 질환으로 알려져 있다. 의료계에서는 갑작스러운 언어 장애, 한쪽 마비, 얼굴 비대칭 등의 증상이 나타날 경우 즉시 응급 대응이 필요하다고 강조한다.

이번 사건을 두고 지역 정치권에서도 경찰 대응에 대한 조사 요구가 나왔다.

경찰은 당시 현장 대응 과정과 의료 기록 등을 검토하고 있으며, 혈중알코올 검사 결과가 나오는 대로 정확한 사실관계를 확인할 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com