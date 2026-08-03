호시노 리조트 리조나레 괌 "체류형 휴양지로 차별화"

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호시노 리조트 리조나레 괌이 괌 최초의 비치클럽을 선보이며 체류형 휴양 시장 공략에 나선다. 단순 숙박을 넘어 현지 자연과 문화, 미식을 결합한 새로운 여행 경험을 제공하겠다는 전략이다.

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3일 리조나레 괌에 따르면 2026년 11월 하갓냐만에 프라이빗 비치를 기반으로 한 비치클럽을 개장한다. 비치클럽은 바다 전망과 휴식을 중심으로 한 기존 리조트 형태에서 벗어나 괌의 지역 문화와 액티비티를 함께 즐길 수 있는 복합 휴양 공간으로 조성된다. 비치클럽의 중심 공간은 해변 앞에 마련되는 '비치하우스'다. 천연 목재를 활용한 디자인으로 괌의 자연환경과 조화를 이루도록 설계했으며, 화려한 시설보다 여유롭고 편안한 분위기를 강조했다.

리조나레 괌은 미식 콘텐츠도 강화한다. 비치클럽에서는 차모로(Chamorro) 전통문화에서 영감을 받은 스낵과 셰프가 선보이는 핑거푸드, 열대 과일을 활용한 음료와 아일랜드 드링크 등을 제공한다. 방문객들이 바다를 바라보며 괌 현지의 맛과 문화를 동시에 경험할 수 있도록 구성했다.

저녁 시간에는 노을을 배경으로 한 라이브 공연이 진행되며, 숙박객 전용 프로그램인 'Gupot Kanton Tasi'가 운영한다. 차모로 전통문화와 지역 주민들의 환대를 경험할 수 있는 프로그램으로, 관광객이 괌의 문화를 직접 체험하도록 한다는 취지다. 단순 관광에서 지역 문화와 체험을 중시하는 '경험형 여행'을 선사하기 위한 시도인 셈이다.

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리조나레 괌은 "2026년 하반기 괌을 찾는 여행객들에게 새로운 선택지가 될 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com