스마트관광협회, 제4기 회장단 출범… 이일주 신임 회장 "회원사 사업 기회 확대"

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한국스마트관광협회가 제4기 회장단을 출범시키고 스마트관광 산업 생태계 확대와 회원사 지원 강화에 나선다. 지난 2020년 출범한 한국스마트관광협회는 전통 관광기업을 비롯해 온라인 여행 플랫폼(OTA), 스마트관광 솔루션 기업, 관광 콘텐츠 기업, 모빌리티 기업, 미식·F&B 기업 등 다양한 분야의 기업이 참여하는 민간 협의체다.

◇이일주 신임 한국스마트관광협회 회장

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3일 한국스마트관광협회에 따르면 지난달 13일 서울 종로구 서울관광재단 시민아카데미홀에서 임시총회를 열고 이일주 글로벌얼라이언스 대표를 신임 회장으로 선출했다. 이 회장을 비롯해 김규형, 이종훈(스페이셜코어 대표) 부회장 등 기 회장단은 8월부터 2년 임기를 시작한다. 한국스마트관광협회는 회장단 선출과 함께 정관 개정안도 의결했으며, 관련 법인 등기와 정관 변경 절차를 진행할 예정이다.

이 회장은 "관광산업을 둘러싼 환경 변화가 빨라지는 만큼 회원사 간 협력과 네트워크가 어느 때보다 중요하다"며 "대외 협력 범위를 넓히고 회원사의 사업 기회를 확대하는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com