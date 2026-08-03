갤럭시 Z 폴드8·플립8 사전판매 종료…역대급 흥행 기록 세울까

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삼성전자의 신형 폴더블 스마트폰 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·갤럭시 Z 폴드8·갤럭시 Z 플립8' 사전판매가 3일 종료된다. 업계 안팎에선 전작의 국내 사전판매 기록인 104만대를 넘어설 수 있을지 관심이 모인다.

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3일 삼성전자에 따르면 이날까지 256GB 모델 구매 고객에게 512GB 모델로 무상 업그레이드해주는 '더블 스토리지' 혜택 등을 제공한다. 사전판매 종료를 앞두고 전국 삼성스토어와 이동통신사 매장에는 구매 혜택과 제품 사양을 문의하는 고객의 발길이 이어졌다. 갤럭시 Z 폴드 8와 플립8은 10~30대를 중심으로 관심을 받아 온 제품이다. 사진·영상 촬영이 많은 젊은 층의 고용량 모델 수요에 맞춘 데다, 타사 스마트폰 사용자들의 데이터 이전과 기기 연동 편의성을 강화한 점도 수요 확대 요인으로 꼽힌다. 업계는 폴드8·플립8 시리즈가 전작의 흥행을 이어갈 가능성에 무게를 두고 있는 분위기다. 사전판매 성과가 역대 폴더블 스마트폰 최다 판매 기록인 전작 104만대를 넘어설 수 있다는 긍정적인 전망도 나온다. 삼성전자의 갤럭시 Z8 시리즈 사전예약 물량은 4일부터 순차적으로 개통된다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com