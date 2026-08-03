상업용 세탁 가전 글로벌 공략 나선 LG전자…동남아 넘어 유럽·북미로 확대

Advertisement

Advertisement

LG전자가 글로벌 상업용 세탁가전 시장 공략에 나선다. 글로벌 B2B(기업 간 거래)를 중심으로 동남아시아와 유립, 북미 시장까지 사업영역을 넓힌다.

Advertisement

LG전자는 최근 태국 2위 빨래방 프랜차이즈인 '트렌디 워시(Trendy Wash)'가 운영하는 630개 매장에 상업용 세탁기와 건조기 공급을 완료했다고 3일 밝혔다. 올해 새롭게 문을 여는 400여 개 매장에도 제품을 추가 공급할 예정이다. 태국에 이어 필리핀에서는 주요 상업용 세탁가전 유통업체와 협력을 확대하고 있으며, 베트남 하노이에는 제품과 운영 솔루션을 직접 체험할 수 있는 스마트 세탁 매장을 열어 현지 사업 기반을 넓히고 있다.

사업 확대 효과도 나타나고 있다. 지난해 LG전자의 동남아시아 상업용 세탁가전 매출은 전년 대비 약 60% 증가했다. 태국 매출은 두 배 이상, 필리핀 매출은 1.5배 이상 늘었다.

LG전자는 유럽과 북미 시장 공략도 강화하고 있다. 이달 유럽에는 20kg 이상 대용량 상업용 세탁가전 브랜드 'LG 프로페셔널(LG Professional)' 6종을 출시했으며, 북미에서는 상업용 세탁 솔루션 기업인 'CSC 서비스웍스(CSC ServiceWorks)'와 '워시(Wash)' 등에 제품 공급을 확대하고 있다.

Advertisement

LG전자는 인버터 DD(Direct Drive) 모터를 적용한 고효율 제품과 상업용 세탁 매장 운영 플랫폼 '런드리크루(LaundryCrew)'를 경쟁력으로 내세우고 있다. 원격 제어와 스마트 진단, 오류 알림 등을 지원하는 관리 솔루션을 통해 매장 운영 효율을 높일 수 있다는 설명이다.

Advertisement

임기용 LG전자 HS B2B해외영업담당은 "제품 경쟁력과 검증된 관리 솔루션을 기반으로 글로벌 상업용 세탁 시장 공략을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com