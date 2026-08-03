LG전자, 가전 구독 2년 연속 1위…"고객 변화 맞춘 모델 선보일 것"

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LG전자가 국생산성본부가 발표한 국가브랜드경쟁력지수(NBCI) 조사에서 가전구독 부문 1위를 차지했다. 제품을 판매하는 데 그치지 않고 상담부터 설치, 관리, 사후 서비스까지 제공하는 '서비스 사업자'로 영역을 넓힌 전략이 소비자 평가에서도 인정받았다는 평가다.

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3일 LG전자에 따르면 올해 가전구독 부분 서비스에서 종합점수 74점을 기록했다. 업종 평균(71점)을 상을 웃도는 수치로, 2위 브랜드(68점)와도 격차를 벌렸다. NBCI는 브랜드 이용자와 비이용자 등 3만명 이상의 소비자를 대상으로 브랜드 인지도, 이미지, 고객 관계 등을 평가하는 지표다.

한국생산성본부는 LG전자 구독 서비스가 단순히 제품을 빌려 쓰는 방식에서 벗어나 상담, 배송·설치, 정기 케어, 사후관리 등 고객 이용 과정 전반을 관리하는 서비스 모델을 구축한 점을 높게 평가했다.

LG전자는 프리미엄 가전 구독 서비스도 확대하고 있다. 올해는 초프리미엄 브랜드 'SKS'와 'LG 시그니처' 구독 서비스를 선보이며 고가 제품군까지 구독 영역을 넓혔다. 공간 컨설팅부터 제품 설치, 사용 중 관리까지 전 과정을 전문 인력이 맡는 방식이다.

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LG전자는 제품별 맞춤형 관리 서비스도 강화했다. 냉장고와 인덕션은 일정 기간 사용 후 주요 부품 교체 서비스를 제공하고, 광파오븐과 스팀오븐, 세탁가전 등에는 분해 세척 서비스를 적용해 제품 성능과 위생 관리를 지원한다.

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가전업계에서는 구독 서비스가 초기 구매 부담을 낮추고 지속적인 관리 서비스를 제공한다는 점에서 새로운 성장 모델로 자리 잡고 있다는 평가가 나온다. LG전자는 앞으로도 구독 사업을 중심으로 제품 판매 이후까지 이어지는 고객 경험 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

이성진 LG전자 한국구독영업담당(전무)은 "단순 제품 판매를 넘어 토탈 서비스를 제공하는 방향으로 사업을 확대하고 있다"며 "고객 삶의 변화에 맞춘 새로운 서비스와 비즈니스 모델을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com