추석 선물도 '맞춤형' 시대…CJ웰케어, 연령별 건강기능식품 공략

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건강기능식품 업계가 소비자 맞춤형 선물세트 경쟁에 나서고 있다. 홍삼 중심이었던 명절 건강 선물이 최근에는 부모님용 프리미엄 제품부터 직장인용 웰니스 제품까지 세분하며 선택 폭을 넓혔다.

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3일 CJ웰케어에 따르면 추석을 앞두고 연령대와 생활 방식에 맞춘 건강 선물세트 사전예약 프로모션을 시작한다. 5060세대 부모님을 겨냥한 제품으로는 프리미엄 흑삼 브랜드 '한뿌리'를 내세웠다. 구증구포 흑삼과 침향, 녹용 등을 활용한 '한뿌리 흑삼단 침향환'과 휴대성을 높인 흑삼 스틱 제품 등을 선보인다. 3040 직장인과 젊은 소비자를 대상으로는 현대적인 건강 관리 제품을 강화했다. '제일건강원' 브랜드를 통해 진쌍화, 생기맥문동, 배도라지 등 전통 원료를 활용한 제품과 함께 일상에서 간편하게 섭취할 수 있는 웰니스 제품을 선보인다.

CJ웰케어는 이마트, 롯데마트 등 주요 할인점과 CJ더마켓, 네이버 브랜드 스토어, 카카오톡 선물하기, 쿠팡 등 온라인 채널에서 오는 8월 6일부터 사전예약 판매를 진행한다. 카드 할인과 상품권 증정 등 구매 혜택도 제공할 예정이다. CJ웰케어 관계자는 "연령대와 취향에 맞춰 건강을 선물하려는 소비자 수요를 반영해 다양한 선물 라인업을 준비했다"며 "합리적인 가격으로 명절 선물을 준비할 수 있도록 사전예약 혜택을 강화했다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com