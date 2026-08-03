세종 관광·MICE 기업 뭉친다…세종관광MICE얼라이언스 하반기 신규 회원 모집

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세종시가 관광·마이스(MICE) 산업 경쟁력 강화를 위해 지역 기업과 기관 간 협력 네트워크 확대에 나섰다.

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세종시문화관광재단은 세종 관광·MICE 산업 활성화를 위한 민관 협력체인 '세종관광MICE얼라이언스' 하반기 신규 회원사를 모집한다고 3일 밝혔다.

세종관광MICE얼라이언스는 관광과 MICE 관련 기업·기관이 참여해 공동 마케팅, 정보 교류, 사업 협력 등을 추진하는 협의체다. 현재 회의시설, 숙박업, 여행업, 기획업, 서비스업 등 관광·MICE 분야 61개 회원사가 참여하고 있다. 모집은 지역 관광 생태계를 확대하고 세종시만의 MICE 경쟁력을 강화하기 위한 것이다. 모집 대상은 세종시에 소재한 관광·MICE 관련 기업과 기관, 단체 등이다.

모집 분야는 정책, 관광, MICE 등 3개 분야다. 정책 분야는 관광·MICE 관련 정부기관과 지자체, 공공기관 및 협회·단체가 대상이며, 관광 분야는 여행업·숙박업·외식업·운수업·쇼핑·레저·체험·의료 등 관광 관련 사업체가 포함된다. MICE 분야는 컨벤션 시설, 유니크베뉴, 행사 기획업체, 관련 서비스 기업 등이 참여할 수 있다. 신청 기간은 오는 8월 18일까지다. 세종시문화관광재단 누리집 공고를 확인한 뒤 신청서를 이메일로 제출하면 된다. 재단은 심의를 거쳐 9월 3일 최종 회원사를 발표할 예정이다.

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선정된 회원사는 가입비 없이 다양한 지원을 받을 수 있다. 회원사 간 정기 네트워킹과 정보 공유를 비롯해 세종시문화관광재단 관광사업 참여 기회, 관광·MICE 공동 마케팅 및 협력 사업 참여 등이 제공된다.

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한경아 세종시문화관광재단 관광사업실장은 "세종관광MICE얼라이언스는 지역 관광산업 경쟁력을 함께 키워가는 협력 플랫폼"이라며 "다양한 기관과 기업의 참여를 통해 세종만의 관광 경쟁력을 만들어 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com