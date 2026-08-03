쿠팡이츠, 휴가철 맞아 속초 전통시장 활성화 지원…지역 먹거리 판로 확대

◇ 속초관광수산시장 예스수산 남상훈 대표. 사진제공=쿠팡이츠

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쿠팡이츠가 여름 휴가철을 맞아 강원 속초관광수산시장 활성화에 나선다.

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3일 쿠팡이츠에 따르면 8월 17일까지 '우리동네 진짜시장-속초관광수산시장 기획전'을 진행한다. 전통시장 먹거리를 배달 플랫폼과 연결해 관광객 접근성을 높이는 동시에, 시장 상인들의 온라인 판매 채널 확대를 위해 기획됐다. 기획전 기간 동안 쿠팡이츠 이용자는 속초관광수산시장 입점 매장에서 사용할 수 있는 3000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 대상 메뉴는 닭강정, 순대국밥, 홍게 도시락, 김밥 등 시장 대표 먹거리다. 휴가철 속초를 방문한 관광객은 숙소에서도 지역 음식을 간편하게 주문해 즐길 수 있다. 쿠팡이츠는 단순 할인 행사를 넘어 전통시장 상인의 온라인 판로 확대 지원에도 나선다. 시장 홍보 영상 제작과 메뉴 사진 촬영, 온라인 판매 운영을 위한 홍보물 제작 등을 지원하며 입점 장벽을 낮추고 있다.

실제 쿠팡이츠를 통해 새로운 고객을 확보한 상인들의 긍정적인 반응도 이어지고 있다. 속초관광수산시장에서 홍게 도시락 전문점 '예스수산'을 운영하는 남상훈 대표는 "전문 사진 촬영 지원을 비롯해 입점 과정 전반에서 도움을 받아 온라인 판매를 보다 수월하게 시작할 수 있었다"며 "입점 초기부터 주문이 꾸준히 증가했고 현재는 오픈 초창기 대비 매출이 5~6배 성장하며 새로운 고객층을 확보하는 데 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.

쿠팡이츠서비스(CES)는 지난 6월 전국상인연합회와 협력해 지난 6월 속초관광수산시장에 친환경 봉투 20만 장을 지원했고, 지난 4월에는 전통시장 대상 포장서비스 중개이용료 무료 프로모션을 1년 연장하는 등 전통시장 상생 지원을 지속하고 있다.

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쿠팡이츠 관계자는 "고객들이 쿠팡이츠에서 각 지역별 전통시장의 매력을 더욱 가깝게 느끼고 편리하게 주문할 수 있도록 기획전을 열었다"며 "디지털 전환에 대한 시장 상인분들의 장벽을 낮추는 동시에 고객들의 접근성을 높여 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 다각도의 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com