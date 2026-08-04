"116㎏에서 69㎏으로"…47㎏ 다이어트 여성 '5가지 비결'

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 3년 동안 약 47㎏을 감량한 한 여성이 자신의 체중 감량 비결을 공개해 화제다. 특히 극단적인 식단이나 단기간 감량이 아닌 생활습관 개선을 중심으로 체중을 줄였다는 점에서 많은 공감을 얻고 있다.

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피트니스 크리에이터 '헤일리'는 최근 자신의 체중이 116㎏에서 69㎏으로 줄어든 과정을 SNS에 소개하며 성공 비결 5가지를 공개했다.

그녀는 우선 걷기를 강조했다. 매일 30~45분 정도 야외를 걸으면 체지방 감량은 물론 스트레스 해소에도 도움이 됐다고 설명했다. 특히 중량 조끼를 착용하거나 좋아하는 SNS 방송을 들으며 걸으면 운동을 꾸준히 이어가는 데 도움이 됐다고 조언했다.

충분한 수분 섭취도 중요한 습관으로 꼽았다. 그녀는 물을 충분히 마시기 시작한 뒤 허기를 느끼는 횟수가 줄었고 일상생활에 필요한 활력을 되찾았다고 밝혔다. 하루 한 잔 정도 전해질 음료를 함께 마시는 것도 도움이 됐다고 소개했다.

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식단에서는 단백질 섭취를 가장 중요하게 생각했다. 그녀는 하루 최소 100g의 단백질을 섭취하면 포만감이 오래 유지되고 근육량 증가에도 도움이 된다고 설명했다. 근육량이 늘어나면 기초대사량이 높아져 체지방을 보다 효율적으로 소모하는 데 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 것이다.

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아침 습관도 체중 감량의 핵심 요소로 꼽았다. 그녀는 기상 후 스마트폰을 최소 30분 동안 보지 않고 운동이나 명상을 하는 습관을 들였다고 밝혔다. 이러한 생활을 2주 정도만 지속해도 스트레스가 줄고 수면의 질과 집중력, 정신적 안정감이 향상되는 것을 체감했다고 전했다.

식이섬유 섭취 역시 빠뜨리지 않았다. 그녀는 식이섬유가 풍부한 채소를 매일 충분히 섭취하면 탄수화물의 소화를 돕고 장 건강을 개선하는 것은 물론 포만감도 오래 유지할 수 있다고 설명했다.

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이에 대해 전문가들은 개인의 체질과 건강 상태에 따라 적절한 식단과 운동 방법은 달라질 수 있는 만큼 특정 사례를 그대로 따르기보다는 전문가와 상담을 통해 자신에게 맞는 체중 관리 계획을 세우는 것이 바람직하다고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com