'인공눈물인 줄 알았는데 화장품?'…앰플 등 오인 사고 우려 4개 업체에 시정 권고

자료=한국소비자원

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최근 일회용 인공눈물과 용기 형태가 유사한 앰플이나 세럼 화장품을 눈에 넣는 안전사고가 발생해, 식품의약품안전처와 한국소비자원이 오인 우려가 있는 4개 제품 판매사에 대해 판매 중단 및 용기 교체를 권고했다.

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소비자원에 따르면, 최근 5년간(2021년 1월~2026년 6월) 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 '타 제품군을 인공눈물로 오인해 안구에 넣은 사례'는 총 21건이다. 이 중 세럼 등 '화장품'을 오인한 사례는 19.0%(4건)로 나타났다.

소비자원이 주요 4개 온라인 플랫폼을 조사한 결과, 총 4개 업체(4개 제품)에서 판매하는 세럼 및 앰플 화장품이 인공눈물과 구분하기 어려운 용기에 담겨있어 소비자가 오인할 우려가 있는 것으로 확인됐다.

해당 업체들은 모두 제품 포장재나 판매 페이지에 '의약품이 아닌 화장품'이라는 주의사항을 기재했으나, 1회 사용량 단위의 개별 포장에서는 소비자가 해당 내용을 쉽게 인지하기 어려웠다.

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소비자원과 식약처의 권고에 따라 3개 업체는 해당 제품의 생산을 중단하기로 했으며, 1개 업체는 용기 디자인 개선 계획을 회신했다.

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화장품에는 성분을 잘 섞이게 하는 계면활성제와 미생물 증식을 억제하는 보존제 등이 함유돼 있다. 이러한 성분이 안구에 직접 닿으면 각막에 자극을 유발해 화끈거림과 이물감, 독성 결막염은 물론 눈을 보호하는 가장 바깥층인 '각막 상피'의 손상까지 일으킬 우려가 있다. 화학물질에 의한 안구 손상은 원인 물질의 산도(pH)와 농도, 접촉 시간, 세척까지 걸린 시간 등에 따라 예후가 크게 달라진다. 따라서 화장품을 인공눈물로 오인해 눈에 사용한 경우에는 즉시 생리식염수나 깨끗한 물로 씻어내야 한다. 세척 후에도 이물감이나 통증 등 이상 증상이 지속된다면 신속히 안과 전문의의 진료를 받아야 한다.

소비자원은 제품 사용 전 용기에 기재된 표시사항을 반드시 확인할 것, 어두운 곳에서의 사용을 자제할 것, 사용 중 제품이 눈에 들어간 경우 흐르는 물로 즉시 씻어내고 병원에 내원해 전문의와 상담할 것을 당부했다. 식약처는 의약품의 형태를 모방해 국민 보건에 위해를 끼칠 우려가 있는 화장품 용기나 포장을 금지하는 내용의 화장품법 개정을 추진할 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com