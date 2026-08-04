고객이 뽑은 선수들 출전…KBOAT 경정, 인기 선수 이벤트 경주 개최

미사경정장 전경. 사진=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부는 고객이 직접 출전 선수를 선발하는 '2026 고객 인기 선수 이벤트 경주'를 오는 8월 26일부터 27일까지 미사경정장에서 개최한다고 밝혔다.

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이번 이벤트 경주는 고객 투표를 통해 선정된 인기 선수들이 출전하는 특별경주다. 대상경정과 특별경정이 없는 기간에 마련돼 고객 참여를 확대하고 색다른 경주 콘텐츠를 제공하기 위해 기획됐다.

출전 선수는 온라인 고객 투표 결과를 바탕으로 선발된다. KBOAT 경정 홈페이지 가입 고객을 대상으로 8월 3일부터 16일까지 투표가 진행되며, 고객은 A1·A2·B1·B2 등급별 선수 각 1명씩 총 4명을 선택할 수 있다. 등급별 득표 상위 3명이 이벤트 경주 출전 자격을 얻으며, 동점자가 발생할 경우에는 2026년 하반기 평균 득점이 높은 선수가 출전한다.

이벤트 경주는 플라잉스타트 방식으로 진행된다. 8월 26일 제35회차 제14경주에서는 B1·B2 등급 선수 6명이 출전하는 B등급 경주가 열리고, 27일에는 A1·A2 등급 선수 6명이 출전하는 A등급 경주가 이어진다.

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경륜경정총괄본부는 고객이 직접 출전 선수를 결정하는 만큼 기존 경주와는 다른 재미와 몰입감을 선사할 것으로 기대하고 있다. 고객이 응원하는 선수가 실제 레이스에 출전하는 만큼 팬과 선수 간 교감도 한층 높아질 전망이다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 경주는 고객의 선택으로 출전 선수가 결정되는 만큼 기존 경주와는 또 다른 재미를 느낄 수 있는 특별 이벤트"라며 "앞으로도 고객과 소통을 강화하고 경정의 즐거움을 넓힐 수 있는 다양한 참여형 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com