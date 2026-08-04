폭염도 경기 변수…여름철 경정, 날씨가 승부 가른다

출전 선수들이 미사경정장 2턴 마크에서 경합을 벌이고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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여름철 폭염과 높은 습도, 바람 등 기상 조건이 경정의 또 다른 변수로 떠오르고 있다. 경정은 선수의 기량과 스타트 능력, 모터 성능뿐 아니라 수면 환경도 경기 흐름에 큰 영향을 미치는 종목이다. 날씨까지 함께 살펴보면 경기의 재미를 한층 더 느낄 수 있다.

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물 위에서 펼쳐지는 경기 특성상 기온과 풍향, 풍속, 강수 여부에 따라 수면 상태가 시시각각 달라진다. 같은 선수와 같은 모터라도 당일 기상 여건에 따라 경기 양상과 선수들의 대응 방식이 달라질 수 있어 선수들은 경기 전부터 수면 상태와 바람의 방향, 기온 변화 등을 꼼꼼히 확인한다.

여름철에는 선수들의 체력 관리와 함께 모터 세팅도 중요하다. 수냉식 엔진을 사용하는 경정 모터는 기온이 높을수록 열 관리가 중요해 선수들은 공식 훈련에서 모터 반응을 점검하고 메인니들을 조정하며 최적의 세팅을 찾는다. 경륜경정총괄본부도 계절에 맞춰 냉각 시스템을 조정하는 등 안정적인 모터 성능 유지에 힘쓰고 있다.

미사리경정장에서 출전 선수가 거센 바람을 뚫고 턴마크를 선회하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

바람 역시 경기 흐름을 좌우하는 핵심 요소다. 풍향과 풍속에 따라 직선 주행과 1턴 진입에서 보트의 움직임이 달라질 수 있어 선수들은 소개항주를 통해 모터 상태와 수면 변화를 반복적으로 확인한다. 소개항주 기록은 단순한 모터 성능뿐 아니라 당일 기상 여건과 수면 상태가 함께 반영된 지표로, 경기 흐름을 읽는 데 중요한 참고 자료가 된다.

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비가 오는 날에는 시야와 수면 상태가 달라지는 만큼 1턴 선회와 턴 이후 재가속이 주요 관전 포인트다. 바람이 강한 날에는 직선 주행 안정성과 변화한 수면 환경에 대한 선수들의 적응 능력을 함께 살펴보는 것도 또 다른 재미다.

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경정 홈페이지에서는 기온과 풍향, 풍속, 습도, 수온, 수위 등 경기 당시의 기상 정보를 제공한다. 경기 영상과 함께 비교해 보면 날씨에 따른 수면 변화와 선수들의 주행 방식 차이를 확인할 수 있어 경기 결과를 더욱 입체적으로 이해할 수 있다.

예상지 경정코리아 이서범 경주분석위원은 "날씨가 승패를 결정하는 절대적인 요소는 아니지만, 기온과 바람, 수면 상태 등을 함께 살펴보면 선수들이 변화하는 환경에 어떻게 대응하는지 이해할 수 있어 경정을 더욱 흥미롭게 즐길 수 있다"고 말했다.

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여름철 경정은 단순히 더위와 싸우는 경기가 아니라 변화하는 자연환경 속에서 선수와 장비가 얼마나 빠르게 적응하느냐도 중요한 승부 요소다. 경기 결과뿐 아니라 날씨와 수면의 변화까지 함께 살펴본다면 경정을 보는 재미도 더욱 커질 것이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com