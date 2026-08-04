"입사하려면 임신검사 받아라"…고용 성차별 적발

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 정보기술(IT) 기업이 여성 직원을 채용하는 과정에서 임신 여부 검사를 입사 필수 건강검진 항목에 포함시켰다가 당국의 제재를 받았다.

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베이징일보 등 중국 매체들에 따르면 최근 베이징시는 고용 질서 특별 단속을 실시한 결과 여러 건의 불법 채용 사례를 적발했다고 밝혔다.

공개된 사례 가운데 한 정보기술 기업은 여성 직원 11명을 채용하면서 입사 건강검진 항목에 임신 검사를 포함하고, 지원자들에게 최근 3일 이내 발급된 임신검사 확인서를 제출하도록 요구한 것으로 조사됐다.

베이징시 당국은 해당 기업의 행위가 여성의 평등한 취업권을 침해한 것으로 판단, 2만 2000위안(약 460만원)의 벌금을 부과하고, 입사 건강검진 항목에서 임신 검사를 즉시 삭제하도록 행정명령을 내렸다.

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당국은 여성 채용 과정에서 임신 여부 확인을 요구하는 것은 고용 성차별에 해당하는 위법 행위라고 강조했다.

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또한 기업과 인력서비스 기관은 민족, 인종, 성별, 종교 등을 이유로 차별적인 채용 공고를 게시해서는 안 되며, 호적이나 출신 지역, 신분 등을 이유로 구직자의 취업 기회를 제한하는 조건을 설정해서도 안 된다고 재차 경고했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com